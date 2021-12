L’OMAES (Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel), avec l’appui technique et financier de World vision, a organisé en son sein, au quartier Mali, les 6 et 7 décembre 2021, un atelier d’appui à la mise en œuvre du plan d’action des 2 réseaux de journalistes Nutrition et WASH (Réseau des Journalistes pour l’Eau Potable, l’Hygiène et l’assainissement), afin d’assurer un meilleur suivi des investissements publics. Massaman Sinaba, chargé de programmes de l’OMAES, Adama Yoro Diarra Manager du projet Right 2 Grow World Vision Mali, Fousseyni Traoré, coordinateur Right 2 Grow, ACF, Jacques Daou de World Vision zone de Sikasso, Dr. Traoré Youssouf du réseau des organisations de la société civile pour le renforcement de la nutrition Wash, Mme Traoré Alima Djourthé, point focal du groupe thématique nutrition de la Direction générale de la santé, Boureima Tabalaba de Wash, Rokiatou Sympara, assistante communication ACF, qui ont assisté les hommes de médias durant les deux jours, ont fait savoir que l’objectif général était de renforcer le suivi des investissements publics en matière de WASH et nutrition par les médias publics et privés.

Malgré l’importance de la nutrition au Mali, selon les acteurs de la santé, des organisations de la société civile, organisations non gouvernementales (ONG), un fonds presque significatif est alloué à ce volet par l’Etat malien (moins de 1% du budget d’Etat). Au niveau du secteur de l’eau et l’assainissement, selon les analystes, la situation reste préoccupante aussi. Le taux de financement du WASH représentait 2.62% en 2018 contre 1,23% en 2017 avec une priorité accordée au milieu urbain par rapport au milieu rural.

Aux regards de ces problématiques qu’il urge de traiter rapidement afin de trouver une solution idoine aux difficultés de la nutrition, sécurité alimentaire et WASH, le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas a financé le programme Right 2 Grow (R2G), c’est-à-dire, le droit de grandir pour chaque enfant, sur une période de 5 ans (2021-2025). Le programme R2G est mis en œuvre au Mali par Action Contre la Faim et World Vision, en partenariat avec les ONG/OSC nationales.

Il s’agissait, à travers cet atelier, de passer en revue et mettre à jour les plans d’actions des 02 réseaux de journalistes en lien avec le WASH et la nutrition ; d’adopter et soutenir financièrement les plans contenant les actions spécifiques de suivi des investissements publics en matière de WASH et NUT et qui suscitent un engagement des 02 réseaux de journalistes ; mettre en place un comité d’organisation du concours sur les meilleures publications en matière de WASH et nutrition ; et de définir un mécanisme de suivi des plans d’actions par SUN-OSC et la CN-CIEPA.

En outre, il s’agissait de passer en revue et de mettre à jour le plan d’action des deux réseaux des journalistes (audio, audiovisuel, presse écrite, presse en ligne) en mettant l’accent sur le suivi des investissements publics en matière de WASH et nutrition. Pour eux, l’activité permettra aux deux réseaux d’avoir une stratégie d’intensification de l’information et de la communication sur les bonnes pratiques en lien avec l’eau, l’hygiène, l’assainissement alimentaire et la sécurité nutritionnelle.

Pour Dr. Traoré Youssouf du réseau des organisations de la société civile pour le renforcement de la nutrition et Wash, nous avons jugé utile d’organiser cette session pour d’abord, renforcer les capacités des journalistes sur les deux thématiques, ensuite, capturer leur attention sur les défis, les opportunités et les grands agendas en faveur de la nutrition et du Wash et de présenter clairement la situation nutrition et Wash dans notre pays, le Mali. Au-delà de cela, ajoute Dr. Traoré, il s’agit de passer en revue les différents plans d’actions des différents réseaux et d’élaborer de nouveau, un plan d’action dont la mise en œuvre va conduire fortement à l’atteinte des objectifs du plan Right 2 Grow, et finalement à l’atteinte des objectifs du programme sectoriel de Wash et la nutrition. L’état de la nutrition est très critique dans notre pays. A ce jour, déplore Dr. Youssouf Traoré, les indicateurs de la nutrition ne sont pas très bons, parce que lorsque vous voyez l’état de croissance, un indicateur sur lequel nous mettons beaucoup d’efforts, nous sommes à peu près à 23,9%. « Cela voudrait dire tout simplement qu’il y a des efforts à faire encore. Cela s’explique aussi par le fait que le contexte sécuritaire est fortement dégradé. Et puis, la situation COVID-19 aussi ; la rareté des ressources financières venant de l’extérieur pour soutenir ces choses là, peuvent être quelques explications à cet état de fait. Nous encourageons aussi les décideurs politiques à faire davantage, à doubler d’efforts à travers la mobilisation des ressources domestiques pour financer les questions de Wash et de nutrition », a fait savoir Dr. Traoré.

Nous attendons des journalistes au sortir de cet atelier pour gagner cette lutte pour la nutrition et l’eau et l’assainissement, a fait savoir Dr. Youssouf Traoré . Qu’ils ( les journalistes) fassent la bonne information sur les questions de Wash et de nutrition. Sur le volet Wash, dit-il, on attend la participation des journalistes à l’atelier de validation des projets nationaux d’eau et d’assainissement. En ce qui concerne la nutrition, ajoute Dr. Traoré, nous voulons que les journalistes s’approprient du plan d’action du secteur 2021-2025 ; qu’ils partagent avec l’ensemble des Maliens les engagements du Mali pour le prochain sommet nutrition. « Il y a des engagements politiques, il y a des engagements financiers, etc. Nous pensons que les mises en œuvre de ces différents engagements permettront d’améliorer la situation nutritionnelle et contribueront à l’atteinte des objectifs du plan d’action du secteur de la nutrition 2021-2025 », a-t-il conclu.

Hadama B. Fofana

