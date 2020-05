La bataille pour la présidence de l’Assemblée nationale connaitra son épilogue demain lundi au Centre international de conférences de Bamako. Cependant à quelques heures de ce processus crucial, il ya moins de suspens quant au nom du futur occupant du perchoir. Pour cause, plusieurs groupes parlementaires ont au cours d’une rencontre hier soir à l’hôtel Maeva Palace porté leur choix sur le député de la commune V, Moussa Timbiné.

Ils étaient très nombreux, ils se sont les députés nouvellement élus au dernier scrutin législatif. Parmi eux on pouvait noter entre autres Aliou Boubacar Diallo, président de Adp-Mali, Marimathia Diarra secrétaire général de l’Adema, Arboncana Boubéye Maïga de l’Asma. De nombreux députés Mpm, Rpm, Adema, Apr, Um Rda…pour ne citer que ceux-ci ont fait le déplacemet. Cette rencontre qui s’est déroulée à l’absence de Moussa Timbiné lui-même (il était à la rencontre des candidats avec le président IBK) avait un seul point à l’ordre du jour. Il s’agissait de serrer les rangs pour dégager une forte majorité pour le député élu en commune V Moussa Timbiné, par ailleurs vice président de la jeunesse Rpm lors. Ainsi au terme de cette rencontre on peut affirmer que la moisson a été bonne pour Timbiné. Et Pour cause, ce sont 18 députés Rpm qui ont décidé de soutenir sa candidature. A ceux-ci s’ajoutent des soutiens comme Asma Ps Yelekura, Um Rda avec une dizaine de députés, Adema avec 25 élus, le Mpm et l’ UDD avec 21, AdpMaliba et allies 20 avec députés et la Codem avec ces 5 députés. Ce qui faisait en tout un soutien ferme de plus de 80 députés.

« Ceux qui étaient aujourd’hui dans la salle ne sont que la partie visible de l’iceber, sinon, nous avons plus de 100 députés avec nous» nous a confié un membre de son équipe de campagne avant d’ajouter que Marimathia Diarra a retiré sa candidature au profit de Moussa Timbiné. En tout cas selon de nombreuses sources et analyses politiques, le président de la République a tranché la question. « C’est vrai que le parti a porté son choix sur le député élué à Dioïla Mamadou Diarrassouba mais comme l’a dit le président du parti Bocary Treta, le dernier mot revient au président et le République Ibrahim Boubacar Kéïta, qui d’ailleurs a tranché en faveur de Timbiné, ce, après la rencontre avec les différents groupes parlementaires» a ajouté la même source.

AS

