En visite ce week-end dans la région de Sikasso, Me Demba Traoré, candidat à la candidature de l’URD à la présidentielle de 2022, a sollicité le soutien des délégués des sections de l’Union pour la République et la Démocratie.

– maliweb.net -Après Kayes, Tombouctou, Ségou, le secrétaire à la communication de l’URD, candidat à la candidature du parti à la présidentielle prochaine, a été accueilli en grande pompe par les sections URD de Sikasso, de Bougouni, Kadiolo, Kolondieba, Koutiala, Yanfolila et Yorosso. Sur place, la délégation de Me Demba a fait escale dans le vestibule des Traoré avant de mettre le cap sur le siège du parti fondé par feu Soumaïla Cissé, où de nombreux militants l’attendaient.

« Après avoir annoncé à Kayes le 11 septembre dernier ma candidature à l’investiture de l’URD à l’occasion de la prochaine élection présidentielle, me voilà ce matin à Sikasso, pour solliciter vos bénédictions, votre soutien et votre accompagnement », a introduit Me Demba Traoré. Cet avocat qui revendique l’héritage politique de feu Soumaïla Cissé a exprimé aussitôt sa détermination et son engagement à faire aboutir l’idéal commun des militants du parti de la poignée de mains. Lequel, selon lui, est relatif à la poursuite de la conquête du pouvoir par la voie des urnes que le défunt président de l’URD a entamé. « Feu Soumaïla Cissé a rêvé du meilleur pour ce grand pays enclavé que d’aucun condamnait à une pauvreté perpétuelle », rappelle le candidat à l’investiture de l’URD, précisant que « son mentor rêvait d’un Mali doté des institutions fortes, dont la prospérité économique repose avant tout sur ses ressources endogènes et sa jeunesse inspirée par son histoire glorieuse »

Le candidat de l’Unité

Déplorant les antagonismes entre les différents clans qui se discutent le contrôle du parti, Me Demba Traoré a exhorté les militants à dépasser ses différends pour protéger l’héritage politique de Feu Soumaïla Cissé. « Peuple de l’URD ! Protégeons jalousement son lourd héritage empreint d’honneur et de dignité dont le credo est le travail dans la discipline et la justice », sollicite–t-il. Avant de renchérir que « aucun parti politique ne saura gagner le pouvoir dans la désunion et dans les invectives sur les médias sociaux et par médias interposés »

Toujours selon lui, ces dérives comportementales perceptibles ces temps-ci sont susceptibles de fragiliser le socle de la cohésion interne du parti. L’URD qui était réputée d’être un parti soudé du vivant de Soumaïla Cissé est malheureusement plongé aujourd’hui dans une crise sans précédent. Les querelles pour la quête du poste du candidat à la présidentielle font rage. Neuf candidatures sont déjà déposées au BEN du parti. Parmi ces neuf, Me Demba Traoré dit se distinguer par sa quête pour l’unité du parti. « Je suis prêt, fort de l’héritage de feu Soumaila Cissé et de vos apports, à tracer la voie de la paix et de la prospérité pour chaque malien, en tout point du territoire national. Prêt, je le suis pour porter haut le flambeau de notre parti et celui de nos alliés afin de redonner confiance et espoir à nos concitoyens », a-t-il affirmé devant ces centaines de délégués et militants.

Le candidat à la candidature de l’URD au présidentiel est un cacique de la classe politique malienne. Très jeune, il a milité dans les associations politique avant de se voir élire député à l’Assemblée nationale, où il a occupé le prestigieux poste du président de la commission lois. Plus tard, il a été nommé ministre dans le gouvernement de la transition de 2013.

Un candidat consensuel

Suite au décès brutal de Soumaïla Cissé, il a décidé d’honorer son mémoire en se lançant dans la quête du pouvoir. Avant d’y parvenir, il devrait battre neufs autres candidats au sein URD. Le bureau politique national du parti a mis en place un comité d’une vingtaine de membres qui devront statuer sur ces candidatures, puis choisir le candidat qui répondra aux critères. Et de nombreux intervenants lors de la rencontre à Sikasso ont souhaité que le choix dudit comité porte sur Me Demba Traoré. Contrairement aux autres candidats, il jouit d’une certaine notoriété le surclasse devant ses challenger. Me Demba Traoré, avocat de son pays, selon certaines interventions, aurait consacré une partie de son temps à défendre l’intérêt du parti dans de nombreux contentieux électoraux. Outre, il jouit d’une certaine ancienneté au sein du parti et de sa proximité à la famille de Soumaïla Cissé contrairement à beaucoup de ses challengers tels que Boubou Cissé et Mamadou igor Diarra, qui ont adhéré récemment à l’URD. Autant de critères qui seront comptables à sa faveur lors du choix du candidat de l’URD. En attendant ce choix, Sikasso a exhorté d’ores et déjà les candidats à la candidature de l’URD à faire des concessions pour le choix d’un candidat consensuel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

