Avec 236 025 voix obtenues soit 7,39% et un honorable rang de 4e sur 24 candidats à l’issue du 1er tour de l’élection présidentielle de 2018, le navigateur interplanétaire Cheick Modibo Diarra s’est royalement invité dans le débat politique en s’ouvrant un boulevard pour la prochaine présidentielle. Malheureusement, les actes qu’il pose dans le cadre de la gestion de son Parti après élection, contraste avec ce résultat prometteur.

Les passages de l’astrophysicien Cheick Modibo Diarra à la NASA ont permis à l’Afrique pour la 1ére fois de l’histoire, de voir un de ses fils siéger à ce niveau. Ce qui séduira le milliardaire américain Bill Gates qui finira par le nommer directeur de Microsoft Afrique. Son amour pour son pays l’amène à occuper, après les malheureux évènements de 2012, le poste de premier ministre plein pouvoir, poste qu’il lâchera de façon ridicule (sous la pression de la junte militaire qui faisait office de chien de garde de la transition). Les résultats du passage à la primature de l’enfant de Ségou lui ont attiré une chaine de sympathie. C’est pourquoi, il ambitionna de prendre les rênes du pays en se portant candidat à l’élection présidentielle de 2018 d’ailleurs largement gagnée par le candidat- président IBK. Ce qui a le plus retenu l’attention des observateurs dans cette élection, c’est le score du candidat Cheick Modibo Diarra. Pour sa toute 1ére participation à cette élection, il a bousculé la vieille garde de la politique malienne. Et les débats se sont ouverts quant à la chance du navigateur interplanétaire d’accéder au trône en 2023. Pour certains, il avait les chances de capitaliser cette ascension. Mais hélas pour l’astrophysicien, auteur d’une pluie de maladresses. D’abord, quand il s’est agit au second tour de l’élection présidentielle de donner des consignes de votes à ses partisans entre IBK et Soumaila Cissé, le candidat CMD a affirmé ne pas se reconnaitre dans aucun de ses candidats finalistes, par conséquent donna libre choix à ses partisans. Malencontreusement, dans un vocal qui a fuité, C heick Modibo Diarra a pris fait et cause pour IBK et disait au président du RPM Boukari TRETA qu’il a même pris des dispositions financières à cet effet. Quelques temps après les élections, comme par magie, CMD disparaissait des radars politiques. Aussi, à la veille de l’ouverture de la campagne pour les législatives, on constate que l’astrophysicien n’est pas candidat. Aussi, son parti le RpDM (Rassemblement pour le Développement du Mali) n’ambitionne pas d’avoir la majorité à l’Assemblée Nationale et pour cause : Dans les 55 circonscriptions électorales, les RpDMistes ne sont candidats que dans 20 circonscriptions. Il s’agit des Communes I, II, IV et V à Bamako. La circonscription de Kati dans la région de Koulikoro. Dans la capitale du Kénédougou, ils sont candidats à Kolondieba, Yanfolila, Yorosso et Sikasso. Dans la capitale des balanzans, les RpDMistes sont à Baraoueli, Macina, Tominian et Ségou. Dans la région de Mopti, ils sont candidats à Bandiagara, Bankass et Koro et enfin dans la région de Gao, ils ne sont qu’à Gao ville seulement. A Tombouctou et Kidal, c’est le silence radio.

En devenant majoritaire à l’Assemblée Nationale, le RpDM allait s’implanter progressivement sur toute l’étendue du territoire national et offrir en même temps des réelles chances à leur champion pour la présidentielle à venir. Au vu de la multiplication de ces différentes maladresses politiques, on peut conclure que l’ancien Premier ministre plein pouvoir de la transition travaille (sciemment ou inconsciemment) à mettre ses ambitions présidentielles dans les placards. Lui et ses partisans doivent comprendre que personne ne pourra prendre le pouvoir par accident. Il est donc temps pour eux de se ressaisir et de travailler davantage. Ne dit-on pas que qui veut aller loin, ménage sa monture ?

Oumar Baba TRAORE

