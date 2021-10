Présidentielle de 2022 : Le lobbying secret pour Boubou Cissé Quand Partis, Religieux, associations et société civile mobilisent

Un grand groupe international est en gestation pour soutenir la candidature du gestionnaire attitré Boubou Cissé, ancien ministre des Finances et ancien Premier ministre. Ce groupe vient s’ajouter à un autre conglomérat de partis politiques, d’associations, de la société civile, de religieux, pour booster la candidature de ce digne fils du pays. Auréolé d’une gestion exemplaire doublée d’un sens inné en évaluation développementale en matière de conception de projets porteurs, Boubou constitue aujourd’hui l’espoir de tout un peuple.

Ces groupes, hétéroclites, empruntent à l’échelle nationale dans toutes les composantes de la vie publique et privée. A l’international, il semble que la première mouture est en phase d’opérationnalisation avec comme colonne vertébrale des formations politiques déjà très aguerries aux joutes électorales et des associations de soutien. Il nous est aujourd’hui loisible de croire à un rapprochement de l’ADEMA originelle composée de l’URD, de l’ASMA, du MIRIA, soutenue par YÈLÈMA, le PARENA et d’autres partis satellites. L’objectif est d’unir tous les Maliens avec ce bloc compact pour éviter tout dérapage de notre démocratie à l’avenir. C’est une information du journal Le Matinal qui a enquêté méticuleusement sur le sujet. Même des militaires sont partie prenante à ce projet qui permettra à tous les Maliens de se souder et de se serrer la main. Il ne s’agira pas d’un partage de gâteau, mais d’intéresser tous les fils du pays à la gestion de la Res Publica. Si Boubou Cissé devrait être la locomotive de ce train, la gestion du pouvoir sera collégiale et concertée pour éviter tout détournement de pouvoir. Car selon les initiateurs de ce projet, le pouvoir réel corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. On peut aussi comprendre qu’il s’agit d’une levée de bouclier contre la mauvaise gestion et les relents de coups d’État.

Selon nos informations, la société civile et les religieux ont accédé à cette option qui répond davantage à leurs aspirations. Au Mali, chacun sait que l’ancien PM est un excellent cadre, soucieux de l’emploi des jeunes, du développement humain et du mieux-être de tous les Maliens. Et contrairement aux versions reçues, il avait les mains liées sous le régime défunt et le président de la république aimait à le rappeler que c’est lui l’instance élue. Boubou est adoubé par les institutions internationales qui l’ont sollicité pour ses expertises, mais il a leur a rétorqué que son seul souci est d’extirper son pays du bourbier dans lequel il patauge actuellement, de l’insécurité, du sous-développement et d’orienter l’économie vers une croissance durable. Il faut donc rendre à CÉSAR ce qui appartient à CÉSAR. Avec Boubou Cissé, la politique de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut deviendra une réalité car il a horreur de l’injustice. Il entend restaurer la paix dans notre pays, levain de tout développement et rétablir l’égalité de tous devant les charges publiques et l’emploi. Pour cet économiste chevronné, la pauvreté n’est pas une fatalité. Et comme le disait l’ancien président ivoirien feu- Félix Houphouët Boigny : “Sans paix il n’y a pas de développement”. Il faut donc croire que le développement par l’agriculture, le croît ou l’accroissement par l’augmentation du panier de la ménagère est son credo.

Selon ses proches, Boubou veut rebâtir une armée républicaine, une armée de développement au service des citoyens avec un système éducatif équitable, une bonne distribution de la santé, de l’eau potable et l’électricité pour toutes les couches sociales démunies et une justice qui sera rendue au nom du peuple malien. C’est en vertu d’un pouvoir collégial avec toutes les parties prenantes susmentionnées qu’il mènera notre MALIBA à bon port. Afin que chacun se sente malien à part entière. Que Dieu nous assiste !

ISSIAKA SIDIBÉ

