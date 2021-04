Présidentielle de 2022 : L’URD divisée entre le choix d’une candidature interne et celle de l’ancien PM, Boubou Cissé

A quelques encablures des élections présidentielles couplées avec les législatives prévues le 27 février 2022, une guéguerre règne au sein du parti du défunt chef de file de l’opposition Soumaila Cissé. Les ténors de l’URD sont aujourd’hui plus que jamais divisés sur le choix d’une candidature interne à cause de l’ombre de l’ancien premier ministre qui plane sur le parti de la poignée des mains.

– Maliweb.net – Le décès de Soumaïla Cisséa fait rebattre les cartes au sein de l’URD pour les élections générales de 2022. A quelques encablures de ces élections, le parti tarde à choisir le candidat-successeur de feu Soumi champion pour briguer la magistrature suprême. Et ce vide semble laisser place aux appétits chez les cadres du parti qui n’hésitent plus à tendre la main au dernier gouvernement de l’ancien régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, Dr Boubou Cissé, pour être le candidat de l’Union pour la République et la Démocratie. Son adhésion et sa candidature à l’ex- parti de l’opposition seraient sollicitées par certains cadres du parti qui partagent des affinités, voire des liens de parenté avec lui, a-t-on appris.

C’est ce que notre source nous a confié en ajoutant que sa probable candidature pour défendre les couleurs de l’URD aux élections générales de 2022 suscite un tollé au sein dudit parti. En tout cas, c’est l’impression que les nombreuses réactions en provenance de certaines grandes figures du parti de la poignée semblent données. Les sollicitations de certains cadres du l’URD en faveur de la candidature de Boubou Cissé sont qualifiés comme conforme aux textes de l’URD. Ceux-ci tapis dans l’ombre poussent des jeunes à être leurs porte voix.

Ce volte-face des partisans de Boubou Cissé est à l‘origine des divisions au sein les militants et cadres du parti. Certains opposé à une candidature externe du parti à la présidentielle ne comprennent pas celui qui fut le dernier premier ministre du régime d’IBK puisse être le candidat du principal parti qui s’est opposé à ce régime pendant 7 ans. « Notre candidat sera issu du parti », a déclaré une source, qui a repris les propos du président par intérim de l’URD, Pr Salikou Sanogo.

Plusieurs sources contactées au sein de la jeunesse de l’URD estiment que la candidature de Boubou Cissé est incompatible avec certaines valeurs du parti. En effet, du vivant Souaïla Cissé, l’URD s’était engagée à faire la lumière sur tous les dossiers de corruption qui ont émaillé le régime précédent. Alors que Boubou Cissé qui a été plusieurs fois ministre, puis premier ministre ces sept dernières années est cité dans de multiples dossiers sulfureux de détournement des deniers publics et les évènements tragiques qui ont marqué les contestations ayant conduit à la chute du régime d’IBK.

« Trop de fausses rumeurs sur l’URD »

Ibrahim Ikassa Maïga, secrétaire Général-Section URD de Bourem et membre du bureau politique national, qualifie cette information de « Trop de fausses rumeurs sur l’URD ». Selon lui, « c’est simplement une information fausse, puisqu’une telle question n’a jamais été évoquée, par qui que ce soit, n’était pas à l’ordre du jour, et a fortiori être discuté lors des deux jours de travaux de notre Bureau Exécutif National (BEN/URD) tenus ce week-end au CRES à Badalabougou.» Pour ce cadre de l’URD, cette clameur affole la toile et porte préjudice au parti. Tant, a-t-il dit, il donne l’impression que des importantes décisions se décideraient dans la rue sans coup férir. « Elles méritent d’être démentie », a-t-il déclaré, tout en rappelant que l’URD est un Parti organisé et structuré avec des règles et principes de prises de décision clairs et respectés. « Donc, c’est de la pure rumeur et de la propagande de désinformation à l’effet de créer le doute et la zizanie dans l’esprit des responsables, militants et sympathisants du Parti. », a fait savoir Ibrahim Ikassa Maïga, en rassurant que l’URD travaille actuellement à souder les coudes pour affronter les joutes politiques à venir, et contribuer à sauver le Mali aujourd’hui en danger existentiel. Tout dans le sillage du feu Regretté Président Soumaïla Cissé.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

