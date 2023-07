Enseignant de classe exceptionnelle, Dr Amadou Sy Savané est le nouveau ministre de l’Éducation nationale. Ce détenteur d’un doctorat 3ème cycle dans la spécialité « Littérature comparée » avec mention Très Bien, a été de 1982-1985, professeur de littérature à l’École normale supérieure de Bamako (Ensup).

Le natif de Ziguinchor (Sénégal) a enseigné cette spécialité et la « Communication » dans différents établissements supérieurs et secondaires au Gabon de 1985 à 2010. Ses brillantes études ont commencé au Sénégal en 1959. Dr Amadou Sy Savané a obtenu en 1972 son baccalauréat en série Philo-Lettres au Lycée Askia Mohamed à Bamako. Il a ensuite décroché une Maîtrise en Lettres modernes à l’Université d’Orléans (France) avec la mention Bien. S’y ajoute un Diplôme d’études approfondies (DEA) : « Littératures nationales et comparées » Université François-Rabelais (France).

L’enseignant chercheur a tenu des ateliers d’animations pédagogiques au Gabon. Il a été membre du groupe d’experts chargés de la conception, de la création et de l’ouverture d’un établissement scientifique et technologique d’excellence à Koula-Moutou (Gabon) et chargé du montage des programmes pédagogiques complets et innovants du Lycée scientifique et technologique Paul Kouya dans ce pays de l’Afrique centrale. Le pédagogue chevronné a été le rapporteur adjoint de la Commission de finalisation du projet de Constitution avant la soumission du document au référendum le 18 juin dernier. Avant sa nomination, le nouveau patron du département en charge de l’Éducation nationale était chargé de mission au secrétariat général de la Présidence depuis février 2022.

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale est auteur de plusieurs publications et communications. Parmi lesquels « Littérature africaine des Indépendances : Réalité et Mirage » en 1980 et « Le roman malien des indépendances et la société » en 1984. En ce qui concerne la situation de l’école malienne, Dr Amadou Sy Savané se dit prêt à conserver jalousement les acquis et partager ses expériences pour relever les défis du secteur. Le spécialiste en littérature comparée a été distingué Officier dans l’Ordre de l’éducation nationale du Gabon en 2002. Père de 4 enfants, le septuagénaire parle bambara, ouolof et le soninké ainsi que le français et l’anglais.

Rédaction Bailleur

