Rentrée politique 2024 de l’APC à Kangaba : L’Alliance soutient la transition

La rentrée politique de l’Alliance des Partis et Associations pour le Changement (APC) a eu lieu le samedi 17 février 2024 à Kangaba. Placée sous le signe du soutien à la Transition, la cérémonie de lancement était sous la présidence de Siaka Diarra, président de l’Alliance, à ses côtés les présidents des partis MIRIA, SIRA et PSO Siguikafô yé Damou yé.

C’est dans une liesse populaire que la délégation de l’Alliance des Associations et Partis Politiques pour le Changement conduite par le Dr. Siaka Diarra a fait son entrée dans la ville historique de Kangaba. Accueillie comme héros dans les vestibules des chefs de villages de Déguèla et de la ville de Kangaba où Soundiata Keïta, empereur du Mandé et ses pairs ont signé la Charte de Kouroukan Fouga en 2036, définissant les règles qui régissent la société de l’empire du Mandé et considérée comme la première constitution universelle. C’est cette ville que l’Alliance des Associations et Partis Politiques pour le Changement a choisi pour le lancement de ses activités de 2024 à travers le pays.

De l’accueil….

La délégation conduite par le Dr. Siaka Diarra, président de l’Alliance non moins de l’UFD, était composée entre autres des présidents du MIRIA, Dr. Mamadou Keïta, Sibiri Coumaré du parti SIRA, Mohamed Lamine Sylla du parti « PSO Siguikafo yé damouyé », de l’Union Associative des Jeunes Démocratique Malien (UAJDM) de Tiémoko Traoré. C’est dans le village de Déguèla que la délégation a été accueillie par les membres et sympathisants de l’APC de Kangaba, dirigée par Mamadou Koné. Cap, le vestibule du chef de village de Déguèla Massarama Koné où la tradition a été respectée à travers la remise de kola et assimilé selon notre coutume. Accueilli à bras ouvert, des prières et bénédictions ont été formulées pour le firmament de l’Alliance. Une autre visite a eu lieu dans la famille maternelle du président avant de prendre la direction de la ville de Kangaba.

A peine arrivés, les hautes du jour se sont rendus respectivement dans les deux vestibules de Kangaba, celui de Naman Keïta et Namakomablon ou la tradition était de mise.

Du déroulement de la cérémonie ….

C’est sur la place « Bara » au quartier 1, où abrite la Case Sacré au chef-lieu de la Commune rurale de Minidjan que les activités du jour se sont déroulées. En présence des partis amis, les partisans venus de toute les contrées de Kangaba ont accueilli la délégation de l’Alliance des Associations et Partis Politiques pour le Changement (APC).

Les responsables des partis de l’alliance, dans leurs discours ont réitéré leurs soutiens à la Transition dirigée par le Colonel Assimi Goïta, Chef de l’Etat, Président de la Transition. Siaka Diarra, président de l’APC a narré la genèse de l’Alliance de 2013 à nos jours. Selon lui, la présente rentée politique vient en prélude à une série d’activités dans les cercles d’implantation sures des associations et partis politiques pour le changement. L’APC lors de la campagne référendaire, a joué pleinement sa partition en accompagnant les Autorités de la Transition avec brio pour un oui massif. A l’en croire, aujourd’hui, l’APC couvre le territoire national et est suffisamment outillé pour prendre part aux prochaines échéances électorales avec des listes communes partout dans la circonscription électorale. Il est important que chaque génération joue sa partition dans la construction nationale du pays pour paraphraser feu Frantz Fanon « accomplir sa mission générationnelle ou la trahir ». Il appartient aux futurs générations d’accomplir leur devoir en développant, en cultivant, la tolérance, la dignité ancrée dans nos valeurs ancestrales dans notre pays.

« Les autorités de la transition ont bien voulu jouer leur mission générationnelle selon Frantz Fanon, sous l’impulsion de SE Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l’Etat », a martelé le président de l’Alliance. En rappelant le discours du président de la Transition lors de la clôture de la phase nationale ANR, qui disant ‘’ maintenant que le diagnostic est posé dans notre réflexion collective les pistes de solutions identifiées, nous avons l’obligation historique de nous donner la main, sans appartenance ethnique, religieuses et politique afin de mettre en œuvre les changements voulus par le peuple pour son avenir pour la sauvegarde des générations futures’’. Siaka Diarra dira que son alliance est résolument engagée à soutenir entre autres les actions de sécurisation, de participation et de maintien de la cohésion sociale, du retrait de la Cédéao, de la prise de Kidal prônés par les plus hautes autorités.

« Cette rentrée politique de l’Alliance à Kangaba marque le démarrage des activités à travers le pays. Il a invité la population et les partisans à se donner la main pour participer aux prochaines élections locales, régionales, sénatoriales dans notre pays et voir l’Alliance les remporter » a conclu le Dr Siaka Diarra.

Abordant les mêmes idées que le Président de l’Alliance, Dr. Mamadou Lamine Kéita du MIRIA et Sibiti Compaoré du parti Shira se sont engagés à soutenir les idées de la transition et travailler pour les échéances électorales dans les cercles d’implantation du parti. Ils réitèrent leur soutien aux FAMA, la récupération des données du Ravec, la révision constitutionnelle et la lutte contre la corruption

Le maire de la Commune rurale de Minindjan, Mambi Keïta dans son mot de bienvenu a invité les uns et les autres à se donner la main pour une transition réussite.

Les griots et la troupe Sadja de Kangaba ont à travers leurs présentations, émerveillé l’assistance pendant cette rentrée politique qui marque le lancement officiel des activités de l’APC en 2024.

Abou Kamara

(Envoyé spécial à Kangaba)

