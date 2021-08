Rentrée politique de la section ASMA-CFP à Gao: Sous le signe de la cohésion et de la mobilisation générale

“ Cette rentrée politique consacre le rassemblement qui est notre credo de fédérer les différentes forces politiques et sociales du Mali”, a déclaré le président du parti Soumeylou Boubèye Maïga

La section de l’Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) de Gao a organisé un grand meeting le dimanche 8 août dernier pour magnifier sa rentrée politique. Le président du parti, Soumeylou Boubèye Maïga (SBM) qui a effectué le déplacement de Bamako à Gao, a appelé à la paix et la cohésion sociale.

C’est devant une foule immense qui lui est acquise et dévouée, qu’ il s’est exprimé ainsi ” un pays qui se redresse et qui a la volonté de le faire, doit être capable de rassembler ” .

Les habitants de la Cité des Askias ont convergé vers la place de l’Indépendance pour réserver un accueil chaleureux à l’illustre natif de la localité Soumeylou Boubèye Maïga. Face à cette grande mobilisation, le secrétaire général de la section de l’Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques de Gao (ASMA-CFP), Arboncana Boubèye Maïga a déclaré : “nous constituons une conscience nouvelle et nous poursuivrons ensemble la construction du parti, de notre région et du pays”.

Il expliquera que “cette rentrée politique, sous le signe de la cohésion et de la mobilisation générale, doit servir de tremplin pour panser nos plaies”. Il soutient aussi que cet évènement est une occasion d’accélérer l’intégration des récentes adhésions au parti dans ses structures de base et faire renaître l’espoir pour engranger de nouvelles victoires lors des prochaines échéances électorales.

Arboncana Boubèye Maïga s’est également exprimé sur l’évolution de la situation sociopolitique du pays majoritairement dominée par des crises sécuritaire, sociale, politique et sanitaire à répétition. » Notre ville Gao, la magnifique Cité des Askia, fait partie des localités du pays qui en paient le plus lourd tribut aux conséquences désastreuses”, a-t-il regretté. Avant d’inviter ses camarades à prêcher le vivre ensemble avec toutes les communautés et solliciter les forces vives de la cité pour recoudre le tissu social endommagé.

Dans un appel à l’union sacrée de tous les concitoyens du cercle de Gao, sans préjudice de couleur et de religion, afin de privilégier le Mali et de poser les jalons d’une véritable réconciliation, le secrétaire général de la section de l’ASMA-CFP de Gao, a déclaré : “il clair pour nous que personne ne se sauvera seule en laissant les autres”

Prenant la parole sous les ovations de la population de la Cité des Askia, le président du parti Soumeylou Boubèye Maïga s’est exprimé sur l’actualité sociopolitique nationale du pays, les grandes orientations politiques et stratégiques du parti, mais aussi les voies et moyens pour une sortie de crise et pour la relance du pays.

“ Cette rentrée politique consacre le rassemblement qui est notre credo de fédérer les différentes forces politiques et sociales du Mali”, a-t-il précisé. C’est dans ce sens que l’enfant du terroir a fortement salué la mobilisation historique des populations et des militants ASMA-CFP de Gao qui lui ont réservé un accueil de grand jour.

Aussi, face à la mobilisation générale, Soumeylou Boubèye Maïga a dit son sentiment de satisfaction dans la mesure où il a entamé des démarches depuis des années pour fédérer un certain nombre de sensibilités politiques et sociales afin de favoriser l’unité au sein de population et faciliter la mise en œuvre d’un certain nombre de décisions sociales et politiques.

“ Nous sommes venus à la fois pour encourager nos militants afin d’ouvrir la voie pour un rassemblement le plus large. Et nous retournons à Bamako avec plus de confiance dans la pertinence de l’orientation que nous avions donnée”, a-t-il indiqué. Et d’ajouter qu’ “ un pays qui se redresse et qui a la volonté de le faire, doit être capable de rassembler. Et nous avons la conviction que si nous sommes unis, nous pouvons bâtir ensemble des choses pour le pays”.

Signalons que le président de l’ASMA a profité de l’occasion pour procéder à la remise d’équipements sportifs à la Direction régionale des sports, de la jeunesse et des arts de Gao. L’hôte du jour a aussi offert 86 cartons de médicaments d’une valeur de 20 millions FCFA aux différentes structures sanitaires de la région de Gao ainsi que des kits scolaires au Centre d’animation pédagogique de Gao. Il a aussi fait des dons à certaines mosquées.

Notons que dans la matinée, il avait procédé à l’inauguration d’un forage pour la population du quartier de Farandjirèye dans la Cité des Askia qui faisait face à une pénurie d’eau potable.

Seydou Diamoutené,

Envoyé spécial

