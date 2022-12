Dans un rapport publié, le 08 décembre 2022, la Mission d’observation des élections au Mali (MODELE Mali), dirigée par Dr. Ibrahima Sangho, recommande aux autorités de la transition le « nécessaire renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire» pour le bon déroulement des opérations de la Révision Annuelle des Listes Électorales (RALE). Le présent Rapport est la synthèse des informations recueillies sur l’ensemble du territoire, concernant la période du 1er au 30 novembre 2022 sur la RALE.

«Dans l’ensemble des localités observées, les opérations de la RALE se déroulent certes, mais avec peu d’affluence. Les populations montrent peu d’engouement pour la RALE et cela s’explique par plusieurs raisons. Il s’agit, entre autres aspects, du désintérêt des populations ; de l’insuffisance d’informations sur l’importance de ces opérations de révision ; des récoltes à effectuer ; de l’accès difficile à certaines communes dû au mauvais état des routes ; des inondations et de l’insécurité », révèle le rapport de la MODELE Mali.

Selon le rapport, cette période de la RALE se déroule en l’absence des démembrements de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) qui doivent superviser les opérations, suivant l’article 57 de la Loi électorale.

Dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, le rapport de la MODELE Mali indique que la situation sécuritaire est plus complexe avec une augmentation du nombre des personnes déplacées dans les chefs-lieux de régions.

Dans la région de Kayes, ajoute le rapport, malgré les nombreuses attaques des groupes armés terroristes (GAT) contre les populations civiles et les militaires, les opérations de la RALE se déroulent sans incidents.

Par ailleurs, le rapport évoque que dans la région de Koulikoro, la situation sécuritaire est relativement normale dans les cercles de Dioïla, Kangaba et Kati, ainsi que dans la commune urbaine de Koulikoro. Par contre, souligne le rapport, plusieurs communes des cercles de Nara, Banamba et Kolokani ont des problèmes de sécurité qui perturbent la quiétude des populations et affectent les opérations de la RALE et son observation.

A l’issue de ce deuxième mois d’observation de la RALE (1er au 30 novembre 2022), la MODELE recommande aux Autorités de la transition, le nécessaire renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire. Elle recommande au Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, une meilleure prise en compte des nouveaux majeurs et des populations déplacées internes dans le fichier électoral ; la mise à disposition de locaux adéquats pour que les commissions administratives puissent travailler dans des conditions acceptables; l’envoi diligent des documents de travail aux commissions administratives afin qu’elles puissent effectuer leurs tâches dans les temps impartis ; une meilleure formation des membres des commissions administratives ; l’intensification des activités d’information et de sensibilisation afin que les citoyennes et citoyens connaissent les différentes étapes de la RALE et les démarches à effectuer.

La MODELE Mali recommande aussi à l’AIGE, l’accélération du processus d’installation des démembrements dans les régions, cercles, communes, ambassades et consulats. Enfin, elle recommande aux partis politiques, une meilleure formation de leurs représentants devant siéger au sein des commissions administratives.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :