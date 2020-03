Le président de l’ASMA CfP, Soumeylou Boubèye Maiga (SBM), accompagné d’une forte délégation, s’est rendu à Baguineda le mardi dernier. Objectif de cette tournée: aller au contact direct avec sa base afin de présenter à celle-ci le porte étendard du parti.

Pour la circonstance, il était accompagné de la candidate du parti dans le cercle de Kati, Awa dite Dalla Maclou et Bouba Traoré, le secrétaire général du parti dans le cercle de Kati.

Ce sont les militants ASMA-CfP venus de 7 Communes de l’arrondissement de Sanakoroba et de Baguineda qui attendaient le président à Baguineda. C’est aux environs de 18h que Soumeylou Boubèye Maiga a fait sa rentrée à Baguineda. Il est allé rendre une visite de courtoisie au chef de village Drissa Coulibaly, lui présenter la candidate du parti et solliciter ses bénédictions.

Au meeting qu’il a tenu ensuite, Seydou Diarra a nom de la chefferie a souhaité la bienvenue à Soumeylou Boubeye Maiga, avant d’exprimer toute sa joie de la présence de l’illustre hôte dans sa contrée.

Quant à Mamadou Selon Diallo, le secrétaire général de la sous-section ASMA-CfP de Baguineda, il a fait l’état des lieux de la santé du parti dans les deux arrondissements à savoir Baguineda et Sanakoroba. Il dira qu’il ya 81 comités ASMA-CfP qui font 3321 personnes dans les deux arrondissements. Il a donné l’assurance que les militants de Baguineda sont prêts à affronter les législatives.

La responsable des femmes de l’Asma-CfP de Baguineda, Binta Diané a lancé un appel à toutes les femmes à plus d’engagement.

Prenant, la parole, l’ancien locataire de la primature a remercié les militants venus nombreux pour la cause. Soumeylou Boubeye Maiga a présenté ses excuses pour le retard accusé à cause de son agenda chargé. Il a appelé la population de Baguineda à sortir massivement pour choisir la candidate du parti ASMA-CfP. Pour ce faire, il les appelé à aller retirer les cartes d’électeurs.

Soumeylou Boubèye Maiga a estimé qu’il faut que nous ayons une Assemblée Nationale avec des députés dignes de bonne foi, capables de faire la restitution à la base. Pour lui, la candidate Awa Dallou Maclou est un exemple.

Auparavant dans la même journée, Soumeylou Boubèye Maiga a rendu une visite de courtoisie au chef de village de Falaya, Madou Coulibaly, afin de lui présenter toujours la candidate du parti.

La journée de mardi a été chargée pour Soumeylou Boubeye Maiga car il s’était rendu en mi -journée à Sangarébougou. Il a été escorté à 500 mètres du lieu de meeting par 10 chevaux venus l’accueillir. C’était en présence des responsables religieux et des notabilités.

Gaoussou Traoré, le secrétaire général de la section ASMA- CfP a remercié son président pour cette visite. Là aussi comme partout il est passé, Soumeylou Boubèye Maiga a remercié les militants de Sangarébougou avant de souligner que la politique doit être basée sur la confiance, la fidélité et la cohésion sociale. Il a dit avoir pris note des doléances présentées par les uns et les autres et il va transmettre à qui de droit, celles qu’il ne pourra pas résoudre. ” Personne ne peut régler tous les problèmes du monde” a affirmé Soumeylou Boubeye Maiga. Il a appelé à voter massivement pour l’Alliance ASMA-CFP- UM-RDA- Parena et Horoya de Banazole Bourama dans la circonscription électorale de Kati.

Seydou Diamoutené

Législatives 2020 : SBM chez les notabilités de la Commune III

Dans le cadre des élections législatives du 29 Mars prochain, les acteurs politiques multiplient les contacts pour mener la campagne. C’est dans ce cadre que l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga est allé en Commune III du district de Bamako pour rencontrer les militants du parti et rendre une visite de courtoisie aux différents chefs de quartier de la commune III.

Il a été reçu par les militants du parti de la Commune qui l’ont remercié de ce geste qui les renforce et qui requinque leur engagement. Le candidat du parti dans la commune III est Bakary Semega.

Soumeylou Boubeye Maiga s’est rendu chez les notabilités du quartier pour leur presenter son candidat et solliciter leur aide en sa faveur. Celles-ci en retour ont apprécié la démarche entreprise par Soumeylou Boubeye Maiga.

Rappelons que depuis le début de la campagne Soumeylou Boubèye Maiga a entrepris des tournées auprès de ses candidats pour leur apporter son soutien. A cet effet il a été déjà à Bancoumana, Ouelessebougou, Kourouba, Baraoueli et Kolokani et surtout dans le cercle de Kati pour sa complexité.

Partout, où Soumeylou Boubèye Maiga passe, après la présentation des candidats qu’il confie toujours aux notables, il prône toujours la paix et la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Seydou Diamoutené

Commentaires via Facebook :