Section RPM de la commune VI : Mahamane Baby et plusieurs cadres suspendus

La section commune VI du Rassemblement Pour le Mali (RPM) de l’ancien président de la République, Feu Ibrahim Boubacar Keita, a ténu sa conférence de section, le samedi 10 juin 2023, sous la conduite du secrétaire général de ladite section, Souleymane Coulibaly à leur siège. A l’issue de la conférence, des décisions robustes ont été prises comme la suspension de l’ancien ministre Mahamane Baby et plusieurs de ses camarades pour des violations graves des statuts et règlement intérieur ; opposition aux représentants du parti RPM, une autre liste lors du choix des représentants de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) communales ayant conduit à l’élimination de la liste du parti au tirage au sort etc.

Rien ne va entre l’ancien ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne sous le régime de feu IBK, Mahamane Baby et certains de ses camarades, et les membres de la section du parti RPM en commune VI du district de Bamako. La conférence de section du samedi 10 juin 2023 a été une occasion pour le secrétaire général de la section RPM de la commune VI, Souleymane Coulibaly et ses camarades de prendre des décisions fortes qui ont conduit à la suspension de l’ancien ministre. « Mahamane Baby secrétaire général de la sous-section des logements sociaux ; Pangalé Saye secrétaire général de la sous-section de Banakabougou ; Mamadou Sissoko secrétaire général de la sous-section de Sokorodji ; Dramane Sidibé ex- secrétaire général de la sous-section de Dianéguela ; Harouna Ouattara, membre de la sous-section de Yirimadio ; Cheick Oumar Sissoko, membre de la sous-section de Niamakoro sont suspendus jusqu’à nouvel ordre de tous les organes, de toutes les instances et de toutes les activités du parti RPM en commune VI du district de Bamako à compter du 10 juin », a déclaré Bakary Diarra, le secrétaire politique de la section de la commune VI à l’issue de la conférence de section. Il a informé que la conférence instruit au secrétaire général de la section de la commune d’organiser des rencontres avec les secrétaires généraux des comités des sous-sections dont les responsables ont été suspendus pour la conduite des activités du parti.

Pour les motifs de leur suspension, le secrétaire politique a cité entre autres des violations graves des statuts et règlement intérieur ; opposition aux représentants du parti RPM, une autre liste lors du choix des représentants de l’autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) communales ayant conduit à l’élimination de la liste du parti au tirage au sort etc.

Moussa Samba Diallo

