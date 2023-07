Le séminaire gouvernemental, organisé hier au Centre international de conférences de Bamako par la Primature, consistait à rappeler les devoirs et obligations de la fonction ministérielle dont le sens original est de servir. En plus des ministres, des secrétaires généraux et des chefs de cabinet des différents départements, des membres du cabinet de la Primature ont pris part à cette séance d’échanges rapportée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Les experts du secrétariat général du gouvernement et de la Primature ont entretenu les participants sur la conduite du travail gouvernemental.

Avant l’entame des présentations, le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagno, a dévoilé les enjeux et objectifs du séminaire. Ensuite, le conseiller technique au Secrétariat général du gouvernement, Fousseyni Coulibaly, un exposé sur les règles, les procédures et les principes du travail gouvernemental. Quant au directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Mahamadoune Touré, il a expliqué l’action gouvernementale et le Programme d’action du gouvernement. Enfin, le troisième thème relatif à l’organisation et au fonctionnement des secrétariats généraux de départements et des cabinets ministériels a été présenté par le conseiller technique au Secrétariat général du gouvernement, Moussa Tamoura. Toutes ces présentations ont été suivies par des échanges.

FORGER L’ESPRIT D’ÉQUIPE- à l’ouverture des travaux, le chef du gouvernement est revenu sur les orientations qu’il avait données à l’occasion du premier conseil de cabinet, tenu le 4 juillet dernier. Selon que le gouvernement sera jugé, à l’arrivée, aux actes sur la base des résultats. Il le sera également au quotidien dans sa loyauté vis-à-vis de notre pays, de la chose publique ainsi que sa capacité à impacter positivement la vie quotidienne des citoyens à l’aune des besoins et des attentes du peuple. « Le président de la Transition nous a toujours dit cette volonté », a rappelé le Dr Choguel Kokalla Maïga.

S’adressant aux membres du gouvernement, anciens comme nouveaux, le Premier ministre s’est dit persuadé qu’ils tireront tous un bénéfice certain du séminaire gouvernemental qui a pour vocation le rappel des règles et principes de fonctionnement de la haute administration.

Selon le Premier ministre, ce séminaire est également le lieu de renforcement de la cohésion et de la solidarité où se forge l’esprit d’équipe. « Vous devez travailler ensemble, car toute réussite dans un département est une victoire collective. à l’inverse, toute action inachevée mettrait en mal l’atteinte des objectifs communs », at-il prévenu.

C’est pourquoi, expliquez Dr Choguel Kokalla Maïga, « vous êtes invités à mutualiser les efforts et à regarder dans la même direction ». Raison de plus pour eux de s’approprier, de façon pérenne, les trois principes qui guident l’action publique au Mali que le président de la Transition a édictés. à savoir, le respect de la souveraineté de nos pays, le respect des choix et des partenariats stratégiques exploités par le Mali ainsi que la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans toutes les décisions prises.

C’est conformément à ces principes directeurs que l’accent sera mis sur, entre autres, la politique définie appelée les « trois D » (Défense, Diplomatie et Développement). Il s’agit autrement de défendre notre pays et parallèlement avec une diplomatie qui accompagne tout ce qui se fait en matière de défense et de développement. Bien sûr, le développement sans lequel la population ne donne aucun sens à toute politique. « Ces principes sont très chers au président de la Transition et à nous-mêmes », a insisté le chef du gouvernement en conclusion à ses mots d’encouragement envoyés aux participants.

Oumar DIAKITÉ

