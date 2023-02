Sikasso : La fédération des jeunes du RPM prône la cohésion

Ils étaient nombreux les jeunes venus de Sikasso, Kadiolo, Yanfolila, Kolondjéba, Bougouni, Yorosso, Koutiala à prendre part à une conférence d’information, organisée par la fédération des jeunes du Rassemblement Pour le Mali (RPM) de l’ancienne Région de Sikasso. La cérémonie avait tout son sens, car il s’agissait de se prononcer sur la vie de leur parti et de magnifier les efforts déployés par les autorités de la transition pour le bienêtre de la population malienne et la souveraineté retrouvée. C’était le samedi 18 février à Koutiala.

La fédération des jeunes du RPM souhaite une union au sein de leur parti. Du moins, c’est ce qui explique l’organisation de cette conférence. Une rencontre qui montre à suffisance la vitalité du parti du tisserand dans l’ancienne région de Sikasso. Les membres du bureau politique de la jeunesse du parti qui se sont succédé au pupitre ont laissé entendre que le parti RPM est prêt à jouer sa partition pour le développement du pays. Échange interactive, les jeunes présents pour la circonstance ont été édifiés sur les démissions faites par certains membres du parti.

‘’Les démissionnaires ont leur raison et nous qui sommes restés nous avons notre raison de rester. Nous ne suivrons jamais quelqu’un qui ne partage pas les mêmes convictions que nous’’ a expliqué Djimé Sidibé. En plus des éclaircissements sur ces démissions, d’autres sujets brulants du parti ont fait l’objet d’explication. A travers une déclaration rendue publique, les jeunes de la fédération de l’ancienne région de Sikasso par la voix de leur président, Mamadou M Traoré : « invitent tous les militants du parti à la cohésion ; invitent la direction du parti (BPN) à œuvrer inlassablement pour rassembler tous les militants et à poursuivre les idéaux du parti des Tisserands ; les jeunes de la fédération de l’union des jeunes du RPM des régions concernées exhortent tous les militants et sympathisants à se donner la main et à privilégier le dialogue dans l’intérêt supérieure du parti. Pour les échéances électorales à venir, la fédération des jeunes du RPM de Sikasso se prépare » telle était la quintessence de ce message important livré à l’assistance.

Soutien à la transition

Le soutien à la réussite de la transition au Mali a été largement exprimé lors de cette conférence. Les jeunes de l’ancienne région de Sikasso n’entendent pas restés en marge de ce soutien au regard des efforts déployés pour la stabilisation du pays. Quoi de plus normal surtout lorsque l’on sait que les autorités de la transition fondent un espoir sur certains dignes fils de ces localités qui d’ailleurs rendent service au pays avec brio.

Dans ses explications, Mamadou M Traoré a affirmé que les jeunes des régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni, réunis en conférence de la fédération de l’union des jeunes du RPM félicitent les autorités de la transition pour les efforts déployés dans le cadre de la stabilisation du pays, notent avec satisfaction la confiance investie par les autorités de la transition à certains camarades du parti notamment Dr Nango Dembélé PDG de la CMDT holding, M. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut conseil des collectivités du Mali et bien d’autres ; encouragent la direction du parti à bien vouloir soutenir les autorités de la transition. Un soutien qui permet au Mali d’avoir toute sa place dans le concert des nations.

A Tounkara

