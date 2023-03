Sikasso : Modibo Sidibé adulé par le Folona et le Kénédougou

A l’invitation de l’association Modibo Sidibé ‘’Démé Ton’’, le président des Forces alternatives pour le Renouveau et l’émergence a effectué une visite de quatre jours dans la région de Sikasso. Cette sortie de l’ancien premier ministre a été l’occasion pour lui de donner des gages par rapport à la relance de l’économie culturelle et agricolte une fois au pouvoir.

Cette première sortie politique du président des FARE An Ka Wuli s’est déroulée du 2 au 4 mars 2023, dans la région de Sikasso. Elle a permis à l’ancien premier ministre de sillonner le Folona et le Kénédougou avec certains cadres de son parti et l’association qui le soutienne politiquement. De Bougouni en passant par Sikasso jusqu’à Kadiolo, la délégation du président a été reçue dans les chefferies traditionnelles, le gouvernorat et dans les sous-préfectures.

C’est ainsi que Modibo Sidibé a présidé une rencontre politique dans l’enceinte du service culturel de Kadiolo avant de mettre le cap dans la commune de Borogoba, situé à 18 Km de Kadiolo, où il a parrainé la première édition du festival culturel de cette localité. Ce festival consacré à la promotion et de la préservation de la culture Sénoufo a été l’occasion indiquée par le président des FARE pour inviter le Folona à renforcer l’entente, la cohésion et à user du dialogue comme moyen de règlement de tous les différends et les litiges. «Nous saluons la valorisation de la culture et de la Chefferie par les autorités de transition », a déclaré Modibo Sidibé, qui a assisté au défilé des différents instruments de musique du terroir du Folona. Ensuite, il a mis le cap sur la ville de Sikasso, où également il a présidé un meeting géant organisé par l’association Modibo Sidibé Démé Ton au stade municipal. Devant les centaines de militants, il a déclaré que « la région de Sikasso est une zone de croissance économique par excellence ».

Ainsi, il a décliné quelques grandes lignes de son projet de société “Mali Horizon 2030”. Ce projet, assure-t-il, propose de faire la politique autrement, de sortir du communautarisme et des chantiers battus pour se projeter dans l’avenir. Le Président des FARE est revenu sur l’axe relatif aux pôles de développement économique, à savoir faire de l’élevage, de l’agriculture, de l’arboriculture et la pêche les piliers du développement du Mali. A ce sujet, il promet, une fois élu Président de République, un investissement de 26 milliards FCFA tous les deux ans pour l’aménagement des plaines afin de permettre aux populations rurales de produire en dehors des saisons pluvieuses. « Partout dans les villages de Sikasso, il y a de grandes potentialités agricoles et des ressources halieutiques que nous pouvons transformer. Parce que les grandes puissances de demain, ce sont celles qui seront capables de produire et de transformer », a indiqué Modibo Sidibé en réponse aux différentes doléances des populations des localités visitées.

A Sikasso comme à Kadiolo, Modibo Sidibé a réitéré son engagement à réformer le système éducatif, à travers la construction d’un lycée technique dans chaque région du Mali, dédié à l’apprentissage des métiers. Ce, en insistant sur la valorisation de l’agriculture et la transformation des matières premières. « Le développement englobe : l’éducation, l’aménagement des routes et des plaines de Folona. Nous nous engageons à améliorer cette croissance lorsque nous aurons le pouvoir », a ajouté le président des FARE. Toujours dans la région de Sikasso, l’ancien premier ministre a insisté à la mise en place d’une démocratie en phase avec les valeurs du pays qui permettra, selon lui, de doter le Mali d’institutions fortes et une gouvernance saine qui travaille à trouver des solutions aux besoins des Maliens.

Lors de cette tournée, le bilan de l’ancien premier ministre a été passé au peigne fin par Madame Aminata Sidibé, membre de l’association Modibo Sidibe Démé ton de Sikasso. Modibo Sidibe est décrit comme « un homme intègre, patriote qui possède toutes les qualités et compétences pour sortir le Mali de l’ornière. Toujours, il est décrit comme l’artisan de l’instauration d’un système de santé avec la construction de plusieurs dizaines de centre de santé de référence, la gratuité de la césarienne , de la prise en charge de certaines maladies des enfants et l’assurance maladie obligatoire au Mali. Pour Mory Soumano, le président des FARE incarne l’avenir du Mali. « Il suffit que les sikassois lui portent leur confiance lors des élections prochaines pour qu’il relance la croissance économique de la région. Confiez lui le Mali et il le portera au sommet », harangue Mory Soumano.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

