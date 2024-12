Six mois pour acter leur retrait de la CEDEAO : L’ATIR soutient le communiqué de l’AES

Dans une déclaration qui a sanctionné sa réunion hebdomadaire du samedi 28 décembre 2024, l’ATIR (Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie) s’est penchée sur la volonté exprimée de l’Algérie d’envoyer des troupes dans la lutte contre le terrorisme dans la Confédération de l’AES, en République du Burkina Faso et sur la décision de la CEDEAO de donner 06 mois supplémentaires aux Etats membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel pour acter leur départ de la Communauté. Pour le premier cas, l’ATIR invite le Burkina Faso à la plus grande vigilance tout en leur rappelant notre soutien entier et soutient le communiqué de l’AES par rapport à la prorogation du retrait de la CEDEAO des pays de l’AES. Lisez la déclaration !

DECLARATION DE L’ALLIANCE POUR UNE TRANSITION INTELLIGENTE ET REUSSIE (ATIR).

La Conférence des Présidents de l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR), au cours de sa réunion du 28 décembre 2024, a examiné différents points de l’actualité malienne.

ATIR adresse tout d’abord ses plus sincères vœux au vaillant Peuple malien pour le passage à la nouvelle année 2025 !

L’Alliance formule le souhait que cette année soit pour le Mali une continuité sur la lancée de reconquête de notre souveraineté, de relance du développement, de la prise en compte des souhaits du Peuple et, surtout, d’une plus grande sécurité pour les Maliens.

En outre, ATIR émet le vœu qu’Allah inspire et fortifie les Autorités de la Transition afin qu’elles accomplissent sans faillir les objectifs sortis du Dialogue Inter Malien (DIM).

Ensuite, ATIR s’est penchée sur la volonté exprimée de l’Algérie d’envoyer des troupes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la Confédération de l’AES, en République du Burkina Faso.

Nous saluons toute initiative sincère tendant à la lutte contre le terrorisme ; dans ce cas de figure précis, l’interrogation réside dans la réelle probité de la proposition et de son auteur.

Le constat est triste.

ATIR remarque que le Président Abdoulmajid TEBBOUNE mène une politique hostile à son frère malien en installant, entretenant, soutenant le terrorisme en territoire malien. Il est devenu le complice des racistes néonazis de l’Ukraine pour verser le sang malien en terre malienne de Tinzawatène ; si seulement il avait un iota de sincérité, il aurait commencé par sa propre frontière au lieu d’aller lutter contre le terrorisme sur les frontières ghanéennes et ivoiriennes.

En effet, il ne peut pas se tromper, il pourrait tuer sans discernement car les terroristes au Burkina sont noirs (Peuls, Bambaras, Morés, Sonraîs, Ewés, Achantis…). Tebboune va au Burkina pour déstabiliser le Mali sur sa frontière Sud comme il le fait sur notre frontière Nord et s’enfuir le moment venu comme son maître Macron avec lequel il se brouille de temps en temps pour tromper les gens !

Nous rappelons à nos frères burkinabés le langage captieux déjà tenu par l’Algérie au Mali, donc à la Confédération de l’AES ; le serpent susurra bien agréablement à l’oreille d’Eve ; et les invitons à la plus grande vigilance tout en leur rappelant notre soutien entier !

Dans le même domaine d’enjeu géopolitique régional, l’Alliance a appris la décision de la CEDEAO de donner 06 mois supplémentaires aux Etats membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, pour acter leur départ de la Communauté.

L’objectif de la CEDEAO est juste de se donner le temps de provoquer un changement de régime dans un des états de la Confédération de l’AES.

ATIR félicite les Chefs d’Etats de la Confédération de l’AES et soutient leur communiqué vigilant à cet effet.

ATIR rappelle à nos Autorités et à l’ensemble des membres de l’AES qu’ils ont affaire à une Communauté qui a déjà usé par le passé de duplicité, de mensonge et de menace d’invasion de nos pays !

La sortie reste et demeure prévue pour le 29 janvier 2025.

L’Alliance demande au Mali et à l’ensemble de la Confédération de veiller strictement à l’intérêt de nos populations et de ne pas se perdre dans les combats diplomatiques et politiques ; ne perdez pas de vue notre survie, notre vie, notre souveraineté, notre sécurité, notre développement et notre avenir communs.

Votre responsabilité est immense, attelez-vous à assurer notre bien-être dans une Confédération qui a déjà tourné la page de la CEDEAO !

Le Général Assimi Goita l’a dit : « Le Mali n’a plus droit à l’erreur », ainsi donc Autorités transitoires de la Confédération de l’AES vous n’avez plus droit à l’erreur !

ATIR, première organisation politique malienne, à soutenir la Transition issue des évènements du 18 Août 2020, reste ferme dans son accompagnement jusqu’à la réussite totale de cette transition.

Peuples du Mali et de la Confédération de l’AES, ATIR vous salue et vous dit : A l’Année prochaine !

Vive ATIR !

Vive le Mali !

Vive la Confédération de l’AES !

Bamako, le 28 décembre 2024

Le Président d’ATIR

Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO

Commandeur de l’Ordre National du Mali

Chevalier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES

Ancien Ministre

