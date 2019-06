La région de Ségou est incontestablement le fief électoral du parti Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques (Asma-Cfp) présidé par l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. En effet, la Coordination régionale Asma-CFP de Ségou dispose de 189 conseillers communaux, 5 députés, 10 maires, 11 conseillers de cercle, 1 conseiller national, en plus de l’adhésion de 31 autres conseillers communaux du Rpdm de Cheick Modibo Diarra et celle du président du Conseil de cercle de Ségou. C’est ce bilan flatteur qui a prévalu au choix de Ségou pour abriter la rentrée politique nationale 2019 qui, s’est tenue le samedi 22 juin 2019 dans la salle Tientiguiba Danté. Pour la circonstance, cette salle, malgré la grande pluie qui s’est abattue sur Ségou, a refusé du monde.

La mobilisation au rendez-vous, les militants requinqués

Le samedi 22 juin, la ville de Ségou a vécu au rythme de la rentrée politique nationale de l’Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques (Asma-Cfp). Les responsables de la Coordination régionale de l’Asma-Cfp n’ont pas lésiné sur les moyens pour que l’événement soit grandiose. Et la mobilisation était totale. La haie d’honneur pour accueillir le président du Parti, l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, s’étirait sur des kilomètres. Et cette arrivée du président du parti a été arrosée par une abondante pluie qui n’a pas empêché les militants de faire salle comble à Tientiguiba Danté.

L’état des lieux de l’Asma-Cfp à Ségou

Le président de l’Asma-Cfp a été accueilli dans la salle sous les ovations des militants venus de tout le Mali. Après les éloges et les bénédictions des religieux, des communicateurs traditionnels et des griots à l’endroit de Soumeylou Boubèye, l’occasion était bonne pour l’Honorable Abdine Koumaré dit Pelé (un député élu sous les couleurs de l’Asma-Cfp), secrétaire général de la section Asma-Cfp de Ségou, de faire observer une minute de silence à la mémoire des disparus, tombés pour la sauvegarde de la patrie. Il a remercié le Bureau politique national pour le choix porté sur Ségou pour abriter la rentrée politique nationale. Il témoignera que l’Asma-Cfp se porte bien dans les 622 villages de Ségou, avec des adhésions massives et sincères au Parti. Et à son entendement, les qualités des membres du Parti, avec à sa tête Soumeylou Boubèye Maïga, ont favorisé cette dynamique. Pour lui, l’Asma-Cfp est un parti où règne la discipline, la solidarité, la fraternité.

A sa suite, Moussa Coulibaly (président de la Coordination régionale Asma-Cfp) et Issa Diarra (secrétaire général du Bureau politique national) interviendront sur l’état des lieux de l’Asma-Cfp à Ségou. A leurs dires, la Coordination régionale de Ségou, après son installation en 2015, s’est attelée à l’implantation des structures du Parti, non sans difficultés, mais avec à la manœuvre des militants dévoués et rompus à la tâche. Selon Moussa Coulibaly, en dépit des difficultés auxquelles il était confronté, le Parti a pu assurer une présence remarquable dans le cercle de Macina tandis qu’au niveau des cercles restants son implantation était des plus timides. Il a tenu à remercier toutes les bonnes volontés et les militants téméraires qui, malgré les multiples obstacles jonchant le terrain, ont cru au projet du parti. « Les résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd’hui prouvent, à suffisance, que nous étions sur la bonne voie. La Coordination s’est résolument attachée à mettre en œuvre des résolutions issues du premier congrès. A ce titre, elle a procédé à l’identification de personnes ressources dans presque tous les cercles de la région de Ségou, désigné les points focaux qui ont servi de cheville ouvrière pour la mise en place des différentes structures. C’est le lieu de féliciter tous les camarades dont l’engagement désintéressé a permis de bâtir le socle sur lequel se dresse l’Asma-Cfp dans notre région. La participation de celui-ci aux élections législatives de 2013 et aux communales de 2015 attestent de la présence effective du parti dans tous les cercles mais à des niveaux de représentation différents. En témoigne l’élection de deux députés à Macina, seule circonscription de la région de Ségou à disposer d’élus à l’Assemblée nationale, élus sous les couleurs du parti, ainsi que 73 conseillers dont 4 maires obtenus à l’issue du scrutin de 2015 », a-t-il dressé comme bilan.

Pour lui, « ces résultats maigres » avaient valeur d’interpellation dans la mesure où ils ne répondaient pas aux attentes des ambitieux militants et les invitaient à persévérer dans l’effort, un effort inlassable qui vaut au parti l’adhésion de plusieurs camarades au cursus politique éloquent. Il a félicité et remercié tous ceux qui ont rejoint le parti. Ces adhésions, à le croire, ont été un moment intense de joie pour l’ensemble des militants, de confort et de réconfort pour le parti Asma-Cfp plus que jamais déterminé à jouer les premiers rôles sur l’échiquier politique régional. « Point de doute camarades que la somme des expériences acquises permettra à notre jeune parti d’atteindre cet objectif. D’ores et déjà, les effets induits de cette adhésion sont perceptibles, à travers l’arrivée de nombreux militants parmi lesquels 189 conseillers communaux, 5 députés, 10 maires, 11 conseillers de cercle, 1 conseiller national, portant ainsi le nombre à deux et des leaders de la société civile. Aussi, nous saluons l’adhésion récente au parti de 31 autres conseillers communaux du Rpdm ainsi que celle du président du Conseil de cercle de Ségou », a-t-elle annoncé.

L’ambition de l’Asma-Cfp : devenir la 1ère force politique de Ségou

D’après le président de la Coordination régionale, l’Asma-Cfp caresse l’ambition légitime de devenir la première force politique de la région de Ségou. Pour cela, les militants ont été requinqués pour ce combat à mener. « Et nous ne ménagerons aucun effort pour que cet objectif soit rapidement atteint. Toutefois, nous sollicitons de la direction nationale du parti un appui conséquent afin de poursuivre la dynamique d’enracinement enclenchée », a-t-il demandé.

L’Asma-Cfp a désormais son site Web

La rentrée politique nationale de l’Asma-Cfp a été marquée par le lancement de son site web afin, selon les animateurs, de donner l’information vraie aux militants. Désormais, les militants pourront consulter ce site à l’adresse suivante : asmacfp.org.

Siaka DOUMBIA – Envoyé spécial

