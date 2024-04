Suite à la suspension des activités politiques et des activités à caractère politique des associations, le 10 avril 2024, par le gouvernement de la transition du Mali, le Mouvement du 5 Juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) tendance de Me Mountaga Tall a produit une déclaration, le 16 avril 2024, pour inviter les « hautes Autorités de la Transition, la classe Politique et la Société Civile à privilégier le dialogue, la concertation et le compromis pour toutes les grandes questions d’intérêt national et, en particulier, la délicate question de la mesure de suspension suscitée ». Dans cette déclaration signée par l’ancien ministre, l’imam Oumarou Diarra, le M5-RFP réaffirme son plein et entier soutien au Dialogue Inter-Maliens en cours.

Le Comité stratégique du Mouvement du 5 Juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) clan Me Mountaga Tall a rappelé le prix très élevé, celui du sang, payé par le Peuple malien pour l’instauration du Pluralisme démocratique et de la liberté d’expression au Mali. En outre, le Mouvement a rappelé son engagement généreux dans la quête de la Refondation du Mali et de l’émergence du Mali Kura. « Conscient de l’impérieuse nécessité de recoudre le tissu politique et social de notre pays confronté à des difficultés de toute nature et à des tentatives de déstabilisation intérieures et extérieures ; réitérant son engagement pour la réussite et la bonne fin de la transition ; prenant acte du décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des Associations, ainsi que des fortes contestations qui s’en sont suivies ; le M5-RFP invite les hautes Autorités de la Transition, la classe Politique et la Société Civile à privilégier le dialogue, la concertation et le compromis pour toutes les grandes questions d’intérêt national et, en particulier, la délicate question de la mesure de suspension suscitée », révèle la déclaration du Comité stratégique du M5-RFP sous la plume de son président par intérim, l’imam Oumarou Diarra. Dans cette déclaration, le M5-RFP clan Tall exhorte toutes les personnes détentrices d’une parcelle d’autorité ou d’influence à s’investir pour la paix, la concorde et la tranquillité au Mali dans un cadre républicain et démocratique respectueux des valeurs sociétales du pays. Enfin, le M5-RFP de Me Tall réaffirme son plein et entier soutien au Dialogue Inter-Maliens en cours.

Sogodogo

