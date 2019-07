Signataires de l’Accord politique de gouvernance du 2 mai, le RPM et le PARENA sont engagés dans la même dynamique pour poser le jalon de la stabilisation et des réformes politiques institutionnelles. C’est dans le but d’entreprendre une synergie d’actions que M. Tiébilé Dramé a rendu une visite de courtoisie au siège national du RPM le mardi 23 juillet 2019.

C’est vers exactement 17 heures que les Béliers et les Tisserands se sont entretenus sur des sujets cruciaux de la nation, notamment l’Accord politique de gouvernance et le dialogue politique inclusif. Il s’agit de poser les jalons pour la réussite du dialogue inclusif et des reformes institutionnelles annoncées. «Le RPM et le Parena sont deux partis signataires de l’Accord politique de gouvernance du 2 mai. Depuis cette date, ils se sont engagés dans la même dynamique, c’est-à-dire apaiser le pays, poser le jalon de la stabilisation et des reformes politiques institutionnelles indispensables. Ce travail est en cours depuis trois mois, nous nous sommes retrouvés, nous avons des valeurs, nous nous sommes engagés dans une action commune, des retrouvailles ont été lentes, mais nous espérons qu’elles seront durables et nous avons arrêté un certain nombre de mesures », a expliqué M. Tiébilé Dramé, après la rencontre.Quant à Dr Bocar Tréta président du RPM, il a confié à la presse que « c’est une rencontre de deux partis frères ancrés des mêmes valeurs démocratiques tous se réclamant de gauche démocratique malienne, l’un membre de l’international socialiste, le RPM et l’autre aspirant à en être membre, en fait que rien n’aurait dû séparer. Donc c’est une retrouvaille de frères et de camarades, deux partis signataires de l’Accord politique de gouvernance….», a-t-il conclu.

Bourama Camara

