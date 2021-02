Le président de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) a affiché clairement, samedi dernier, son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2022. Tiéman Hubert Coulibaly est d’autant plus fondé de se «positionner sur la ligne de départ pour Koulouba» qu’il entend apporter sa contribution à la construction d’un «Mali moderne, d’un Mali de sa vision». Le leader politique a rendu publique sa «profession de foi» lors de la présentation des vœux de son parti à la presse dans un hôtel de la place.

Dans son exposé, le président de l’UDD a fait le tour d’horizon de la situation sociopolitique de notre pays, marquée par l’ouverture d’une transition, troisième du genre. Alors que dans les années 91 déjà, selon Tiéman Hubert Coulibaly, après la conférence nationale, tous les acteurs politiques maliens promettaient qu’il n’y aurait plus jamais de rupture de l’ordre constitutionnel dans notre pays. Toute chose qui a été démentie «par les événements de 2012 et plus tard de l’année dernière».

Ce qui explique que notre démocratie est fragile et qu’il faudrait analyser «froidement» pour comprendre les raisons de ces crises afin d’aller de l’avant, a-t-il avancé. «Cela est une tâche de notre génération», a estimé l’ancien ministre. Tiéman Hubert Coulibaly a, à ce propos, réaffirmé le soutien de sa formation aux autorités de la Transition afin que leur tâche soit accomplie de la plus belle manière dans le respect de certains principes de notre société, notamment la courtoisie, la concertation et l’inclusion.

