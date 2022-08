C’est à travers un communiqué rendu public, le lundi 1er août 2022, que l’ancien ministre de la défense et des anciens combattants, Tieman Hubert Coulibaly, a réagi au mandat d’arrêt international lancé contre sa personne par la Cour Suprême du Mali. Selon Tieman Hubert Coulibaly, persécuter des hommes politiques n’a jamais contribué au succès, mais a toujours conduit à l’échec « Si la justice malienne devait rechercher à situer ma responsabilité, dans le cadre d’une quelconque information judiciaire, elle a la latitude de procéder au moyen d’une commission rogatoire à laquelle je m’engage à répondre prestement. D’ores et déjà, j’ai pris l’initiative de constituer une équipe de conseils qui m’accompagnera dans l’éventualité souhaitable d’une confrontation », a souligné l’ancien ministre de la défense.

Dans son communiqué, Tiéman Hubert Coulibaly dit avoir appris de manière surprenante, qu’un mandat d’arrêt international a été émis contre lui et d’autres personnalités, à l’initiative du Procureur général près la Cour suprême du Mali. «Cette manière si singulière et pour le moins cavalière n’est pas la façon qui sied véritablement, si le parquet général près la haute juridiction est, un tant soit peu, animé de justice…Je rappelle que ma mission en tant que ministre de la Défense et des Anciens Combattants a débuté le 8 janvier 2015 et s’est terminée le 3 septembre 2016. Elle était parfaitement définie dans le cadre de prérogatives claires. Je n’ai jamais agi que dans ce cadre et, je n’ai agi que pour assurer la meilleure préparation opérationnelle de nos forces face au défi sécuritaire », a-t-il dit. Au moment où le Mali est désaxé, menacé de désintégration, dit-il, les acteurs de la transition devraient plutôt chercher le moyen d’unir et de rassembler. « Depuis un an et plus, je n’ai cessé de dénoncer leurs choix hasardeux et de leur adresser des recommandations. Hélas ! Leur seule réponse demeure la menace, l’invective, la stigmatisation et les insanités d’une rare violence, déversées par leurs sbires sur les réseaux sociaux. Ne voient-ils pas ce qui se passe ? N’entendent-ils pas les appels à la raison de nos compatriotes et de nos amis, partenaires à la paix ? Persécuter des hommes politiques n’a jamais contribué au succès, mais a toujours conduit à l’échec ! Pour autant, mon sort personnel importe peu au regard des dangers qui menacent le Mali et son peuple. Qu’on ne s’y trompe pas ! Pour moi, rien ne compte aujourd’hui si ce ne sont les Maliens et leur avenir. C’est pour cet avenir qui s’appelle « Jeunes du Mali » que je continuerai à me battre afin que demain ne ressemble pas à aujourd’hui. C’est le seul combat qui vaille et à tous j’adresse cet appel au sursaut salvateur. Si la justice malienne devait rechercher à situer ma responsabilité, dans le cadre d’une quelconque information judiciaire, elle a la latitude de procéder au moyen d’une commission rogatoire à laquelle je m’engage à répondre prestement. D’ores et déjà, j’ai pris l’initiative de constituer une équipe de conseils qui m’accompagnera dans l’éventualité souhaitable d’une confrontation », a souligné Tieman Hubert Coulibaly, ancien ministre du gouvernement du Mali.

A rappeler que le 25 juillet 2022, la Cour Suprême du Mali a lancé un mandat d’arrêt international contre Boubou CISSE, Ex- ministre de l’Economie et des Finances ; Tiéman Hubert COULIBALY, Ex- ministre de la Défense nationale ; Mamadou DIARRA dit Igor, Ex- ministre de l’Economie et des Finances; Babaly BAH, Ex- patron de la BMS (Banque malienne de la solidarité).

Aguibou Sogodogo

