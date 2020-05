Contrairement au stéréotype, relèvent des observateurs avertis, l’ancien 1er vice-président de l’Assemblée Nationale sortante, Moussa Timbiné, est plus proche d’IBK que certains ténors du parti. Et son origine, Bandiagara (région de Mopti) dans le centre du pays, a été aussi décisive dans le choix de raison porté par IBK sur sa modeste personne.

Porté au Perchoir de l’Assemblée nationale par 134 voix pour (sur les 147) contre 08 pour Moussa Mara, l’honorable Moussa Timbinéaura-t-il les épaules assez larges et la tête dotée de la sagesse nécessaire pour relever les défis de cette sixième législature ? Les observateurs sont majoritairement dans l’affirmative.

Attachement viscéral à IBK

Il semble que le député élu en commune V du district de Bamako a blanchi sous le harnais. Plus tôt que l’on ne le pense. Moussa Timbiné a vite appris sur les traces de son mentor et véritable père spirituel, un certain Ibrahim Boubacar Kéita. Celui-là même qui l’a amené, pour la première fois, et le seul jeune politique de son âge (37 ans alors), du 21 au 29 mai 2011 à une importante rencontre du parti communiste chinois (PCC) à Pékin et dans d’autres villes chinoises. Le jeune élu municipal avait alors qualifié cette mission dans la perspective de l’élection présidentielle avortée de 2012, de « succès politique de taille». Les destins des deux hommes étaient-ils ainsi scellés ? Tout l’indique désormais. Du moins selon certaines confidences.

Et un proche du sérail politique de souligner qu’IBK voit en Timbiné un « garçon fidèle et déterminé». Il aurait longtemps rejeté des « propositions intéressantes » à lui faites pour qu’il lâche le « kankélétigui » et intégrer une autre chapelle politique.

Autre point certainement décisif pour IBK : Moussa Timbiné, assure notre source, a été le plus réticent à s’engager dans la dynamique de la motion de censure contre le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Il a été le dernier à accepter, « malgré lui » à pousser SBM à la démission. Acte qu’il aurait regretté en daignant en exprimer le repentir actif au locataire du palais de Koulouba. Il aurait éprouvé une immense crainte de rejoindre le cercle des « camarades qui tiennent tête à Ibrim», lâche notre interlocuteur.

En clair, même s’il était réservé au départ, IBK voyait en Moussa Timbiné le moins taciturne de ses lieutenants en son étiquette de cadre du centre a décisif dans un Mali où le ciment de l’unité nationale prends de rudes coups ces dernières années. L’honorable Moussa Timbiné devient désormais le symbole d’un Centre en général et le pays dogon en particulier à pacifier et à désarmer rapidement avec une forte implication de parlementaires. Ce sera bref le signal d’un Centreà l’endroit duquel l’Etat malien sera plus regardant…

Moussa Timbiné, un parcours prometteur

Nanti d’un Doctorat en Innovation, Intelligence Économique et Développement à l’Institut d’Etudes Supérieures de Commerce et de Communication Internationale de Toulon – France, Moussa Timbiné est aussi détenteur d’un Master Pro en Marketing Touristique et Événementiel à la F.M.S.A de Sousse en Tunisie.Titulaire d’une maîtrise en mathématiques-physique, après un baccalauréat malien, obtenu en Sciences Exactes au Lycée Hamadoun Dicko de Sevaré, ancien leader estudiantin et ancien enseignant, Moussa Timbiné a fait quasiment toute sa carrière politique au sein du RPM. Il était premier vice-Président de l’Assemblée dans la législature précédente. C’est après avoir servi l’Hémicycle, au début de cette législature-là comme Secrétaire parlementaire.

Connu pour son langage direct, ce Dogon du centre du Mali pourrait, selon son entourage, s’impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le centre du pays, théâtre de violences intercommunautaires meurtrières. Ses parents et proches ascendants sont impliqués de près ou de loin dans la crise sécuritaire dans les localités de Bandiagara, Bankass, Koro, Douentza, Mopti et dans la région.

Marié et père de 4 enfants, Moussa Timbiné était élu en commune V du district de Bamako sous les couleurs du RPM, et a travaillé aux côtés du maire ADEMA-PASJ d’alors, un certain Boubacar Alpha Bah dit Bill, dont il a assumé les charges de5ème adjoint. Président du mouvement de la jeunesse du RPM depuis 2004 jusqu’à nos jours, l’honorable Timbiné est titulaire du diplôme de l’Université des technologies en finances comptabilités, après avoir entamé sa carrière professionnelle en qualité d’enseignant au second cycle de Daoudabougou, avant de la poursuivre son parcours au service administratif et financier de la GTZ, agence allemande de coopération, qui est devenue plus tard la GIZ.

Il parle couramment le français, l’anglais, le peuhl, le dogon et le bambara. Il aime la lecture, le sport, la musique et le voyage. Sur ses épaules reposent désormais d’immenses espoirs.

Bruno D SEGBEDJI

