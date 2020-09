Transition au Mali: le comité d’experts a remis ses travaux à la junte

Deux documents ont été remis au conseiller juridique de la junte, Youssouf Z Coulibaly. Ce sont deux projets : une feuille de route et une charte qui ont été élaborés par la vingtaine d’experts qui compose le comité.

Dans ces documents, qui n’ont pas été rendu publics, on retrouve des propositions pour dessiner les contours de la transition. Des propositions sur « les organes, les relations entre ces futures institutions, les principes et les qualités de ceux qui les régissent », glisse un membre du comité des experts. « Ce sont avant tout des pistes de réflexions. Ces textes seront discutés et retravaillés », poursuit-il.

Car ce jeudi, commencent de nouvelles concertations prévues jusqu’au 12 septembre. Et c’est bien les questions cruciales du moment qui seront débattues, à savoir la durée de la transition ou encore la répartition des postes entre civils et militaires. La liste des participants est large et encore ouverte.

Les partis politiques, la presse, les syndicats, les organisations de la société civile sont convoqués, mais aussi « des délégués régionaux et de la diaspora », précise le CNSP. Cette réunion devrait se faire en présence de son président, le colonel Assimi Goïta, qui était absent lors des premières concertations samedi dernier.