Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu hier la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques des états-Unis d’Amérique, Victoriat Nuland, en séjour dans notre pays.

La rencontre qui s’est déroulée au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a enregistré la présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara et de son collègue de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué.

Les échanges entre les deux parties ont porté sur la situation sécuritaire dans notre pays. Une situation dont «le peuple malien a beaucoup souffert», a noté la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques des états-Unis au terme de la rencontre. Victoriat Nuland a, par la suite, souligné que le Mali et son pays sont des partenaires depuis des décennies.

«Nous avons aussi échangé sur comment améliorer la sécurité et essayer d’établir une bonne coordination entre les forces armées maliennes et la Minusma», a confié la diplomate américaine. Le calendrier électoral dans notre pays était également au menu des discussions entre les deux personnalités.

Victoriat Nuland a salué le travail abattu par les autorités de la Transition, en mettant l’accent sur l’adoption de la Loi électorale et l’inclusivité autour du processus. Elle a cependant appelé les autorités à respecter le chronogramme électoral, mais également à soutenir la population dans leur approche de la sécurité.

Les États-Unis soutiennent notre pays dans son combat pour le respect de sa souveraineté. Aussi, la diplomate américaine a-t-elle exhorté les autorités à faire en sorte que notre pays ne devienne «une victime des forces extérieures».

Par Bembablin DOUMBIA

