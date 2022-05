Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, conduit une délégation ministérielle qui est arrivée hier à Moscou et y séjournera jusqu’à samedi. La délégation est composée des ministres des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, des Mines, de l’énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré et de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou.