Après le constat de 44 milliards F CFA d’irrégularités : L’OMH met en œuvre les recommandations du BVG

44 milliards F CFA ! C’est le montant des irrégularités décelées par le Bureau du Vérificateur général dans la gestion de l’Office malien de l’habitat (OMH) sur la période allant de 2015 à 2021. Si logiquement des suites judiciaires doivent être données à ce dossier, la mission de vérification a fait aussi d’importantes recommandations pour la bonne gouvernance de ce service. Des recommandations qui sont appliquées comme lettre à la poste selon plusieurs sources.

C’est à la suite des instructions des plus hautes autorités, notamment le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Pr. Bréhima Kamena, et le Premier ministre qu’une équipe du Bureau du Vérificateur général a débarqué à l’OMH dans le but d’éplucher la gestion de cette structure entre 2015-2021. Ainsi, au terme de cette mission, les vérificateurs ont révélé des irrégularités portant sur plus de 44 milliards F CFA. Ces irrégularités sont d’ordre administratif et financier. L’actuel ministre e l’Urbanisme, de l’Habitat, qui a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille, veille comme le lait sur le feu non seulement au respect des recommandations mais surtout des textes régissant le bon fonctionnement de l’OMH.

Au nombre de ces recommandations, on peut citer, entre autres, le respect de la procédure de passation applicable à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, et les clauses de financement des conventions spécifiques de maîtrise d’ouvrage déléguée.

Aussi, il a été recommandé d’exiger des sociétés immobilières la production des documents requis conformément aux clauses des conventions de partenariat pour la réalisation et la cession de logements sociaux et les procès-verbaux de réception provisoire avant tout paiement de travaux.

Il nous revient que l’actuel directeur général de l’OMH, Issa Seydou Sissoko, un ingénieur des constructions civiles, réputé pour sa rigueur, veille surtout sur la mise en œuvre de ces recommandations du Bureau du Vérificateur général afin que la structure puisse répondre à sa mission première d’attribution des logements sociaux.

Notons que les irrégularités financières évoquées ont été transmises aux autorités judiciaires compétentes.

Kassoum Théra

