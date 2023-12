Pour la qualité et la diversité de ses rapports : Le Vérificateur Général et son équipe reçoivent les félicitations des Partenaires Techniques et Financiers

Le mardi 28 novembre 2023, s’est tenue au siège du Bureau du Vérificateur Général, la traditionnelle rencontre entre le Vérificateur Général, Samba Alhamdou Baby, et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

près la cérémonie solennelle de remise de son rapport annuel 2022 à SEM le Président de la Transition, Chef de l’Etat, SEM Assimi Goïta, et sa transmission au Premier ministre, Chef de gouvernement, au Président du Conseil National de Transition et au Président de la Cour Suprême, le Vérificateur Général a reçu les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour une présentation du contenu dudit rapport. Ont participé à cette rencontre la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale et ses proches collaborateurs, le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et un de ses collaborateurs, les Chefs de Coopération de l’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et de la Suisse, les représentants des Ambassades du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, de la Belgique et de la Suède.

Les représentants des organisations et institutions comme la Délégation de l’Union Européenne, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), la Banque Islamique de Développement (BID), l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et le Projet de Déploiement des Ressources de l’Etat pour l’Amélioration des Services et la Riposte Locale à la Covid-19 (PDREAS) ont également pris part à la rencontre. Le Vérificateur Général était accompagné de ses plus proches collaborateurs.

Après une présentation de l’environnement de contrôle du Bureau du Vérificateur Général et ses résultats de 2018 à 2022 et de la synthèse du rapport annuel 2022 dont des exemplaires ont été remis aux partenaires présents, les échanges ont suscité des questions et des clarifications auxquelles le Vérificateur Général a apporté des réponses.

Les éclairages ont concerné l’environnement juridique du contrôle au Mali où de profondes réformes ont été engagées dans le cadre de la refondation de l’Etat, les impacts positifs de la nouvelle constitution sur le BVG qui se retrouve renforcé, les relations de complémentarité avec la Section des Comptes de la Cour Suprême ( future Cour des Comptes), la valeur ajoutée des missions de vérifications et d’évaluation du BVG et la synergie que le BVG entretient avec toutes les parties prenantes de l’exploitation des rapports du BVG ainsi que les accords de partenariat existants. Le Vérificateur Général s’est réjoui de la qualité des différents partenariats et a exprimé sa reconnaissance pour les efforts que les PTF consentent pour accompagner le Bureau. Il a également salué le soutien et l’accompagnement des plus hautes autorités qui ont permis au BVG d’atteindre ses objectifs de vérification et d’évaluation. A l’unanimité, les PTF ont félicité le BVG pour la qualité et la diversité de ses rapports et réitéré leur engagement à l’accompagner, conscients que “la fonction du Vérificateur Général est un des piliers clés de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière”. Source BVG

Commentaires via Facebook :