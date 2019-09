Le Rassemblement pour le Mali (RPM) tiendra son prochain congrès en décembre prochain et renouvellera son bureau et il semble que le député Mamadou Diarrassouba pourrait être plébiscité aux commandes du parti vert et or.

– Maliweb.net – Le 1er Secrétaire à l’organisation du Bureau politique national du (RPM) est véritablement le cadre le plus gros travailleur du parti présidentiel durant ces cinq dernières années. Mamadou Diarrassouba s’est forgé une carrure d’homme de confiance du président fondateur, IBK et de compromis au sein de l’organe dirigeant du RPM. Son statut de député et surtout de 1er Questeur de l’Assemblée Nationale le positionne nettement en avance sur son principal concurrent, l’actuel président du parti, Dr BokaryTréta. Ce dernier devrait avoir des soucis avec le climat de froid qui s’est installé entre lui et le président de la République non moins véritable patron de cette formation politique.

Les atouts de Mamadou Diarrassouba

Influent député, secrétaire général de la section du RPM de Dioïla, président de la fédération du parti dans la région de Koulikoro, grand mobilisateur et gros bailleur du parti, Mamadou Diarrassouba a des chances réelles de se faire élire en décembre prochain à la tête du RPM.

L’homme ne cesse de sillonner le pays pour aller à la rencontre des militants, pour remobiliser les troupes à soutenir les actions du chef de l’Etat. Il ne se prive d’aucune rencontre à caractère social ou associatif pour soulager les douleurs et les inquiétudes des militants. Il est reconnu comme parrain de nombreuses associations et organisations de la société civile dont il a tiré profit pour la réélection d’IBK pour son second mandat.

L’enfant terrible de Dioïla était encore le week-end dernier dans la région de Ségou, à San et dans d’autres localités pour parler des réformes politiques en chantier et du dialogue national en vue, le tout dans l’intérêt de renforcer le régime d’IBK.

Cet enseignant fait aujourd’hui l’objet d’une grande admiration sur la scène politique nationale. « Il est loyal, courageux et d’un commerce agréable avec tous les responsables politiques et tous les Maliens en général », commente un cadre de l’ADEMA-PASJ. Et un autre cadre de la société civile d’ajouter : Diarrassouba est aujourd’hui l’homme de confiance numéro Un du président IBK. Il est patriote et se bat pour l’apaisement et la décrispation politique ». Des avis qui prouvent que le 1er Questeur de l’Assemblée Nationale rassemble bien le parti présidentiel et pourrait en devenir son prochain leader.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

