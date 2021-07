Vers une fédération de toutes les Associations, mouvements et clubs de soutien pour la candidature à l’élection présidentielle du Dr Malick Coulibaly

Depuis un certain temps, divers mouvements et associations ont été portés sur des fonts baptismaux enfin de susciter et soutenir la candidature de Dr Malick COULIBALY aux prochaines joutes présidentielles. De même, des Maliens de différentes couches sociales appellent l’ancien ministre de la Justice à se porter candidat à ladite élection présidentielle.

C’est ainsi que des associations et clubs de soutien à Malick Coulibaly ont décidé de passer à la vitesse supérieure à l’occasion d’une réunion de concertations tenue ce dimanche 25 juillet à l’ACI 2000 au siège de la Coalition d’Actions pour le Mali (CAM). Ils ont décidé de s’unir et de converger ensemble pour que l’ancien Ministre de la Justice et militant de Droit de l’homme répond favorablement à leur cris de cœur.

A cette première rencontre, une centaine d’associations et de mouvements avaient répondu favorablement à l’appel. L’objectif principal de la rencontre est de fédérer toutes les entités qui œuvrent pour la même cause, trouver un nom commun pour la plateforme qui défendra en tous lieux et en tous temps la candidature du Dr Malick Coulibaly pour les échéances électorales. Entre autre , voici les noms de quelques noms d’associations, mouvements de soutien à Malick Coulibaly que nous avons pu répertorier dans la salle : MAE (Mouvement Agir Ensemble) ; Club de Soutien à MALICK Coulibaly de GAO ; MIMC : Mouvement Impartial Malick Coulibaly / France ; Mouvement de Soutien à MALICK Coulibaly de SOBRA ; Club de Soutien à MALICK Coulibaly de Bandiagara ; Club de Soutien à MALICK Coulibaly de Mopti ; Mouvement de Soutien à MALICK Coulibaly de KORO ; CAM (Convergence pour des Actions pour le Mali) ; Alternance Citoyenne ; MNG (Mouvement pour la Nouvelle Gouvernance ) ; Association des jeunes patriotes pour les idéaux de MALICK Coulibaly ; Mouvement de Soutien Malick Coulibaly de Sikasso (MSMC) ; Biprem et le groupe des ” réformateurs ” qui est un groupement très influent ).

À ce qu’il faut savoir ,la diaspora malienne était aussi à cette rencontre à travers les représentants de l’intérieur ainsi ceux venus spécialement de l’Europe à la rencontre . Il s’agit du Mouvement Impartial Malick Coulibaly crée par la diaspora malienne dont le siège est à Paris (France).Et qui s’est donné l’objectif d’implanter le mouvement partout en Europe où les maliens voteront et aussi dans toutes les villes, villages maliennes afin que leur candidat Malick puise être élu président de la République en 2022.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

