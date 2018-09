En partenariat avec l’Institut national de Prévoyance Sociale (INPS), le Réseau Malien des Journalistes d’Investigation et le Groupe Avenir Média ont organisé la 1ère édition du Concours Média INPS. La cérémonie de remise des prix a eu lieu, ce vendredi soir, à la Maison de la presse.

Trois prix étaient en compétition: presse écrite, presse en ligne et radio. Les prix ont été respectivement remportés par: Amadou B. Maïga de L’Essor, Hamsetou Touré de Bamakonews et Balakissa Haïdara de la Radio Nationale. Chacun des heureux gagnants est reparti avec un ordinateur portable neuf et une enveloppe contenant la somme de 150 000 FCFA. Dans son texte, Hamsetou Touré de Bamakonews a mis l’accent sur la prise en charge des accidentés de travail par l’INPS. «J’ai vu plusieurs dossiers d’accidentés de travail rejetés parce que leurs employeurs n’avaient pas fait leur souscription plus tôt à l’INPS», témoigne-t-elle.

Selon Adama Diarra, représentant du DG de l’INPS, l’objectif du concours est d’ «améliorer la connaissance des Maliens sur les actions de leur institut». Aussi, Adama Diarra a assuré ces partenaires de la pérennité du concours. Il a invité plus de journalistes à postuler à la 2e édition. Garibou Pérou représentait le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire à la cérémonie de remise des prix. Pour lui, le Concours Média INPS est une belle initiative. Car, il s’agit, à la fois, d’inviter les journalistes à s’intéresser aux sujets originaux sur la société mais aussi de découvrir des nouveaux talents dans la presse.

Mamadou TOGOLA



