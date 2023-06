2e Edition du Salon des Médias du Mali : La SMTD-SA, un acteur du Numérique au Cœur de la Diffusion

La SMTD-SA a fait une participation remarquée lors de la 2e édition du Salon des médias (SAM) qui s’est déroulée sur les berges du fleuve Niger au Palais de la Culture du 7 au 10 juin 2023. C’est elle qui a offert les capacités de connexion internet haut débit de qualité à l’ensemble des participants du Salon notamment pour les chaînes de radio et TV installées sur site pour des production d’émissions en live.

En plus d’être parmi les grands partenaires de l’évènement, la Société d’Etat en charge de la diffusion et de la gestion de la fibre optique de l’Etat a animé un panel et organisé une visite à l’intention des éditeurs de TV et de Radio et d’un parterre de journalistes.

Jeune société lancée il y a de de cela huit ans, la Société malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD-SA) se débat et se bat en pleine conjoncture multidimensionnelle au Mali, avec courage pour être à la hauteur des ambitions que l’Etat lui a voulues depuis sa création en 2015. Il faut rappeler que ses missions consistent entre autres d’assurer la transmission des multiplex de programmes de services publics de télévision, la transmission des programmes de services publics de radiodiffusion sonore, la diffusion des multiplex de programmes de services publics de télévision en mode numérique, la diffusion des programmes et multiplex de programmes de radiodiffusion sonore en mode numérique, en modulation de fréquences et en modulation d’amplitude, la transmission et la diffusion de programmes d’éditeurs de services privés de communication audiovisuelle conformément aux textes en vigueur.Elle est dirigée depuis février 2021 par Dr Cheick Oumar TRAORE, un spécialiste des systèmes d’information.

Dans l’après-midi du 08 juin, au deuxième jour du SAM, la Société sise route de l’aéroport s’est transportée au bord du fleuve le temps du Salon. Elle y a profité pour tenir un panel riche d’enseignements. Le thème est évocateur : « La SMTD SA au cœur de la Diffusion et de la Data au Mali. Opportunités et perspectives ».

Malick DANDARA, Ingénieur en Radio communication et non moins Directeur des Ressources Humaines, M. Souleymane DOUMBIA, Directeur Marketing et Commercial, Cheick Ahmed Tidiane SY, ingénieur en informatique, Chef de services Administration Systèmes étaient chargés d’entretenir le charmant public venu nombreux sous le chapiteau du Salon. Le panel était modéré par M. Alassane SOULEYMANE, Conseiller Communication du Directeur général de la SMTD-SA. DANDARA a fait la genèse de la Diffusion au Mali et expliqué le processus de séparation du service national d’édition de programmes ORTM avec le service de diffusion. L’un des effets a été la création de la SMTD-SA qui a mis la Diffusion dans son cœur de métier. Créée en octobre 2015, la Société diffuse les chaînes publiques de télévision et de radio, précisément les chaînes du Groupe ORTM, et plusieurs chaînes de télévisions et Radios privées. Il a fait une brève genèse de la diffusion au Mali en tenant compte du contexte actuel. « Le passage à la radiodiffusion numérique est un enjeu politique, économique et sociétal majeur. Il permet d’élargir l’offre télévisuelle, d’offrir éventuellement des chaînes en haute définition (HD), de développer une offre de production audiovisuelle locale, de créer un large éventail de services avec interactivité et d’améliorer la qualité de l’image et du son », analyse-t-il.

Ce qui fait dire au conférencier que la SMTD-SA offre d’énormes opportunités techniques et technologies à la pointe aux diffuseurs nationaux et internationaux surtout avec la télévision numérique terrestre.« La diffusion ou transmission des programmes de télévision numérique est assurée généralement par satellite et par voie hertzienne de terre (Télévision Numérique Terrestre : TNT).La TNT est une nouvelle technologique de diffusion des signaux audiovisuels numériques, appelés programmes de télévision, par des émetteurs numériques via des antennes installés au sol : d’où le qualificatif Télévision Numérique Terrestre.

La diffusion numérique permet aujourd’hui d’utiliser moins de fréquences pour diffuser plus de programmes TV » a expliqué le paneliste.

A ce titre, un clin d’œil est fait aux éditeurs qui ont besoin certain de ce service pour stocker les grandes quantités de données liées aux contenus proposés dans leurs programmes au public.

Souleymane DOUMBIA, responsable du service Marketing et Commercial a rappelé que la porte de la SMTD-SA est ouverte et que des échanges francs sont toujours possibles autour des tarifs voulus attrayants pour la clientèle en matière de diffusion et du data center.

S’agissant des perspectives, les responsables de la Société ont affirmé que compte tenu de la gratuité de réception des contenus des chaines locales diffusées en TNT au Mali, il est évident pour la SMTD-SA de projeter à termes la diffusion de contenus payants afin d’exploiter la capacité de trois multiplex prévus dans l’architecture du réseau à Bamako et dans les capitales régionales. A terme, la SMTD-SA doit envisager l’exploitation des services à plus-values afin d’optimiser la technologie de certains équipements du réseau : Il s’agit entre autres des services interactifs tels les votes, les sondages, le VOD, le monitoring publicitaire, les mesures d’audiences, l’archivage, etc.

Les Éditeurs TV et Radio visitent les centres émetteurs de Kati et du Point G

Bien avant le panel, la matinée du 08 juin été mise à profit par la SMTD-SA pour transporter une quinzaine d’éditeurs de programmes Radio et TV pour une visite guidée au sein de ses Centres émetteurs à Kati et au Point G. En plus de représentants de chaînes de Radios et de télévisions, on notait ceux de l’Association malienne des télévisions libres (AMATEL).

La visite a été soutenue par des explications techniques du Directeur des Réseaux de Diffusion, M. Hamidou SANGARÉ et l’ensemble de ses collaborateurs.

Dans ces deux hauts lieux de la Diffusion, sur les hauteurs de Bamako, les visiteurs du jour ont eu droit à une véritable immersion dans l’univers technique de la Diffusion numérique.

Le réseau de diffusion de la SMTD se présente comme suit : trois sites de diffusion et une station terrienne à Bamako ; quatre-vingt-trois sites de diffusion disséminés à travers tout le pays. La structure a entre autres missions de développer le réseau de Télévision Numérique Terrestre (TNT).

Il a été expliqué aux partenaires qu’en tant que Société de diffusion, la SMTD SA est chargée de la fourniture, l’installation et la mise en service d’un réseau de télévision numérique terrestre sur toute l’étendue du territoire national en permettant de créer de grandes opportunités d’application numériques et de services multimédia avec une haute qualité des images, une réception sans interférence, et un choix plus large de programmes télévisuels et des nouveaux services.

C’est à cela que sont dédiées les stations de Kati et du Point G qui prennent en charge le traitement et le transport des signaux de plusieurs chaînes de télévision et radio. A partir de ces points névralgiques est assurée la diffusion de bouquets de chaines de télévision publiques et privées ainsi que des radios publiques sur le satellite Intelsat 35e à 325,5° Est. On peut citer ORTM1, ORTM2, Ségou TV, Bélédougou TV, PINAL, etc. Plus précisément la SMTD-SA assure la transmission en bande C des chaines de télévision publiques et de la radio nationale sur le satellite Intelsat 37e à 18° Ouest.

Les techniciens, dans leurs explications, ont rappelé que leur société peut offrir à tout organisme, radio ou TV, national ou étranger, préalablement autorisé ses services pour le transport de leurs productions à travers son réseau terrestre de faisceaux hertziens fixes ou mobiles.

Abréhima Gnissama

Commentaires via Facebook :