Comité de soutien pour la libération du journaliste Olivier Dubois : Une ‘’Masterclass’’ organisée sur le métier de journalisme !

Vendredi dans la matinée, le Comité de soutien pour la libération du journaliste français Olivier Dubois a organisé une ‘’masterclass’’ sur le journalisme à la Maison de la Presse. A cette activité, ont pris part, beaucoup de professionnels de média et étudiants en journalisme. Ainsi, ont animé cette masterclass le doyen Diomansi Bomboté, professeur à l’Ecole Supérieure de Journalisme, Maciré Diop, journaliste de la Presse Ecrite, Mouhamadou Touré, Rédacteur en Chef du Studio Tamani, Anne Fleur Lespiaud, correspondante de France 24 au Mali, Nicolas Réméné, Photo-Journaliste et Abdoulaye Guindo, Président de la Communauté des bloggeurs du Mali.

Installé au Mali depuis 6 ans, le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé le 8 Avril dernier à Gao dans l’exercice de ses fonctions. L’une des qualités de ce professionnel de média était de transmettre ce qu’il a comme savoir, c’est pourquoi le comité de soutien mis en place pour sa libération a organisé cette masterclass sur le journalisme avec comme panélistes : le doyen Diomansi Bomboté, Professeur à l’Ecole Supérieure de Journalisme, Maciré Diop, journaliste de la Presse Ecrite, Mouhamadou Touré, Rédacteur en Chef du Studio Tamani, Anne Fleur Lespiaud, correspondante de France 24 au Mali, Nicolas Réméné, Photo-Journaliste et Abdoulaye Guindo, Président de la Communauté des bloggeurs du Mali.

En effet, pour parler du but de cette rencontre, la compagne du journaliste et membre dudit Comité, Deborah Al Hawi Al Nasri a indiqué qu’ils voulaient avoir une mobilisation à l’image d’Olivier qui est quelqu’un de généreux qui aime transmettre. « Il est important qu’on se mobilise mais que cette mobilisation ait un impact positif. La première fois, nous sommes allés aux marchés parce que c’était un marcheur et aujourd’hui, nous avons transmis parce qu’il aime transmettre. Nous avons transmis son métier, sa passion à travers six expériences reconnues pour que des jeunes puissent être inspirés et peut-être eux aussi prendre la route de ce fabuleux métier qu’est le journalisme » a-t-elle affirmé.

Concernant les nouvelles du journaliste, Mme Al Hawi Al Nasri a fait savoir que les dernières nouvelles d’Olivier Dubois datent du 5 Mai 2021 dans une vidéo, dans laquelle il affirme être en otage et jusqu’à présent silence radio. « Nous n’avons aucune nouvelle d’Olivier et c’est ce qui est le plus dur à vivre » a déploré sa compagne.

Pour conclure, elle a insisté qu’on doit être confiant face à la situation. Qu’elle ne doute pas que la libération d’Olivier soit une priorité pour l’Etat malien et l’Etat français, 6 mois après pour son retour dans son foyer.

Dans son intervention au cours de ce panel, le doyen Bomboté a brossé le métier de journalisme, le rôle d’un journaliste, ses engagements et le respect de l’Ethique et de Déontologie. Selon lui, l’exercice de la profession de journalisme est une exigence de tous les instants et une mobilisation intellectuelle de tous les instants. A en croire le Pr Bomboté, il faut qu’on soit fort dans la tête et il faut qu’on soit conscient de nos responsabilités. Qu’un journaliste a un devoir envers le public et un contrat moral avec ce même public qui est de dire la vérité, rien que la vérité. « Souvent ce n’est pas facile, c’est difficile, mais je pense qu’on se donne le moyen pour exercer la profession. Je lance un message de courage à tous les jeunes journalistes, il faut persévérer, travailler, encore travailler, toujours travailler » a-t-il lancé comme message.

Cette masterclass a été également marquée par les interventions des différents experts présents des distinctes catégories des médias, à savoir Télé, Radio, Presse Ecrite, Blogging et Photo –Journalisme.

Mariam Sissoko

