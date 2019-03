Cela fait exactement 17 hivernages que votre journal préféré, « Le Challenger », participe à l’animation du paysage médiatique malien. Sur les routes sinueuses du monde, les années passent, des défis sont relevés, d’autres demeurent. D’autres encore semblent jouer avec les nerfs du citoyen lambda.

Le ciel, sous nos tropiques, se couvre de lourds nuages. Les interrogations fusent et se résument en une question, lancinante : que nous réserve demain ? Même l’onde si paisible du Djoliba s’est blottie dans son lit, effrayée par les assauts des vents de sable portés par un harmattan s’annonçant caniculaire.

Chers amis lecteurs, confrères, partenaires, annonceurs et observateurs avertis, comment votre bi-hebdo pourrait-il souffler sur quelques bougies supplémentaires dans un tel contexte de surchauffe, de haute tension socio-économique ? Laissons donc aux benjamins, l’euphorie de compter le nombre de leurs bougies.

A vous donc et à tous les autres sur ces routes aux flancs escarpés de monde, Le Challenger dit MERCI ! Merci pour l’accompagnement, pour le partenariat, pour la collégialité si conviviale, pour la confraternité si professionnelle ! Sans vouloir le miracle, avec vous, nous avons relevé deux défis connexes : le défi de la parution régulière et le défi de la rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information.

Par ailleurs, sur les pistes sinueuses du développement, des fleurs se sont fanées, des fruits verts tombés, des convictions se sont émoussées. Pour notre part, nous défrichons les champs de l’avenir, tout en entretenant les fleurs du présent afin qu’elles tiennent leurs promesses et toutes leurs promesses de fruits à hauteur de mission. N’est-ce pas que la mission continue pour le 4ème pouvoir ? Avec toujours plus d’espace et pour la femme et pour la jeunesse.

Enfin, toujours sur ces routes sinueuses, des chandelles se sont envolées vers d’autres espaces dans la mouvante voie lactée de la communication. Merci à tous ces compagnons d’un temps, d’un cap, d’un nouveau challenge !

17ème année ! Chers amis lecteurs, confrères, partenaires et annonceurs, nous comptons sur votre sens du discernement et de la coresponsabilité. Nous resterons droits dans nos bottes, fidèles à notre ligne éditoriale qui ne fait la part belle à personne tout en tendant la main au maximum. Le challenge demeure notre credo. En toute objectivité !

La rédaction

