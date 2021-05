Liberté de la presse : Le Top 10 des pays africains

En recul dans le monde, selon RSF, la liberté de la presse est également un défi de taille en Afrique. Depuis quelques années, le continent est le théâtre de nombreuses violences contre les journalistes.

Comme chaque année, Reporters sans frontières (RSF) vient de publier l’édition 2021 de son classement des pays selon la liberté de la presse. Globalement, la situation des journalistes semble s’être dégradée. « Jamais la zone blanche de la carte de la liberté de la presse, qui indique une situation d’exercice du journalisme, sinon optimale, du moins très satisfaisante, n’a été aussi réduite depuis 2013. Seuls 12 pays sur 180, soit 7 % (contre 8 % en 2020), peuvent encore se targuer d’offrir un environnement favorable à l’information », explique l’ONG.

Selon RSF, l’Afrique est le continent le plus violent pour les journalistes. « Entre le 15 mars et le 15 mai 2020, RSF a enregistré trois fois plus d’arrestations et d’agressions de journalistes en Afrique subsaharienne que sur la même période un an plus tôt. De nombreux pays, y compris parmi les démocraties les plus avancées du continent, ont eu recours à la force et à la loi pour empêcher les journalistes de travailler. La couverture des mesures de confinement aura valu une jambe cassée à un journaliste de RDC des tirs de balles en caoutchouc contre l’une de ses consœurs en Afrique du Sud et 11 mois de prison au directeur d’une webtélé du Rwanda, finalement relaxé en mars dernier », explique RSF. Cela s’est ressenti au niveau des classements des nations africaines dans ce rapport où même la Namibie et le Ghana, considérés comme les meilleurs garants de la liberté de la presse sur le continent, ont vu leur classement baisser.

Top 10 des pays africains en matière de liberté de la presse

Namibie (24 e mondial) perd 1 place par rapport à 2020

mondial) perd 1 place par rapport à 2020 Cap-Vert (27 e mondial) perd 2 places par rapport à 2020

mondial) perd 2 places par rapport à 2020 Ghana (30 e mondial) stable par rapport à 2020

mondial) stable par rapport à 2020 Afrique du Sud (32 e mondial) perd 1 place par rapport à 2020

mondial) perd 1 place par rapport à 2020 Burkina Faso (37 e mondial) gagne 1 place par rapport à 2020

mondial) gagne 1 place par rapport à 2020 Botswana (38 e mondial) gagne 1 place par rapport à 2020

mondial) gagne 1 place par rapport à 2020 Sénégal (49 e mondial) perd 2 places par rapport à 2020

mondial) perd 2 places par rapport à 2020 Seychelles (52 e mondial) perd 3 places par rapport à 2020

mondial) perd 3 places par rapport à 2020 Madagascar (57 e mondial) perd 3 places par rapport à 2020

mondial) perd 3 places par rapport à 2020 Niger (59e mondial) perd 2 places par rapport à 2020

Agence Ecofin

