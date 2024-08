Sahel : Des bréviaires pour journalistes

L’association des journalistes catholique du Mali a organisé au Centre Abbé David du 12 au 16 août 2024, un atelier sur : Sahel-sécurité-redevabilité, quels rôles pour les journalistes croyants. Quels rôles ?

L’insécurité au Sahel interroge fortement la foi qui y est pour beaucoup. Le journaliste, qui a pour missions d’informer tout en respectant des valeurs a-t-il joué son rôle ? Pour le président de l’Association des journalistes catholique du Mali Dr. Alexis Dembélé, “les journalistes doivent d’abord être professionnels. Etre professionnel, c’est travailler selon une déontologie c’est-à-dire recueillir l’information, la traiter avant de la diffuser et avec le plus d’honnêteté possible”.

Pour le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, “notre foi nous dicte de sérier l’infirmation. Si elle ne construit pas, si elle n’unit pas, elle n’est pas pour moi”.

Le défi des journalistes croyants par rapport à la recevabilité est de ne jamais se départir de sa foi, qu’on soit catholique, musulmans ou kamite.

Madou Dorothée Diarra

(stagiaire)

Dr. Mahamadou Koné :

Le visage de l’harmonie

La voix enrouée et chaleureuse, toujours impeccablement habillé et le visage constamment illuminé d’un sourire, Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, incarne son poste. La taille au-dessus de la moyenne, il est à l’aise dans tous les milieux, se faisant chasseur, avec les chasseurs, comprenant et respectant tous, tout en rappelant les principes de la République en matière de religion.

Enseignant de formation, “communicant dans l’âme”, il est apprécié par tous ses condisciples surtout pour son parcours scolaire et universitaire. Parcours universitaire ! Car il en a. Avide de savoir et de connaissance, il a fait une multitude de formations, s’inscrivant à chaque fois que son agenda le lui a permis, et accumulant des diplômes dans des domaines aussi variés que le droit, la communication, les sciences de l’éducation…

Mahamadou Koné possède une grande capacité d’écoute et une facilité à nouer les contacts et à mettre le visiteur à l’aise, qui déconcertent.

Awa Esther Ndiaye

Moro Siaka Diallo :

JDH sur tous les fronts

Journalistes pour les Droits humains (JDH), une organisation canadienne, a soutenu le Refresher Program. A l’issue de la rencontre, nous avons abordé son coordonnateur national, Moro Siaka Diallo.

Journaliste pour les droits humains est une ONG canadienne fondée par des journalistes pour soutenir le développement des médias. “Nous formons les journalistes à couvrir de façon éthique et efficace, les questions relatives aux droits humains. Journalistes pour les droits humains (JDH) crée également des plateformes et de réseautage entre les journalistes et différente partie prenante afin de faciliter le travail journalistique professionnel sur les questions des droits humains”, précise Moro Siaka Diallo.

Pour lui, le rôle de JDH est de travailler à rendre pleinement chaque individu conscient de ses droits et ses devoirs pour mieux protéger la dignité de chaque être humain. A son avis, ces droits sont universels et garantissent la dignité de chaque être humain.

