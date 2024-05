En marge de la 77ème Assemblée mondiale de la santé, dans un rapport commandé par le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH) en collaboration avec l’Institut d’études économiques stratégiques de l’Université de Victoria en Australie, l’OMS, l’UNICEF et l’UNFPA, publié le 28 mai 2024, ces organisations alertent sur la situation des adolescents et incitent à plus d’investissements pour leur bien-être.

La 77ème assemblée mondiale de la santé se tient à Genève en Suisse du 27 mai au 1er juin 2024. A l’occasion la plus grande alliance mondiale pour la santé et le bien-être des enfants et des adolescents, le PMNCH et ses partenaires dont l’OMS, l’Unicef, l’UNFPA, s’est exprimée à travers un rapport publié le 28 mai pour demander à un plus grand investissement mondial en faveur du bien-être des adolescents. Ce, en vue d’éviter des pertes potentielles de 110 000 milliards de dollars entre 2024 et 2050, soit une perte annuelle de 4 100 milliards de dollars, indique ledit rapport. Selon lequel, l’investissement dans le bien-être des adolescents, permet d’obtenir un rendement économique et social dix fois plus révélé que celui initialement investi. « Il a été récemment estimé qu’un large éventail de services de santé destinés aux adolescents est susceptible de rapporter 9,6 dollars pour chaque dollar investi ; tandis qu’investir dans l’éducation et la formation des adolescents rapportera probablement 28,6 dollars pour chaque dollar investi. », souligne la publication.

Nonobstant les progrès réalisés dans certains domaines en terme d’amélioration du bien-être des adolescents, le présent rapport indique que plus de 1, 5 millions d’adolescents et de jeunes adultes âgés de 10 à 24 ans sont décédés en 2024, suite à des accidents de la route, noyages, violence interpersonnelle automutilation. Il fait également ressortir d’autres problématiques qui constituent un danger à leur épanouissement, il s’agit notamment du suicide des adolescents, les grossesses précoces chez les filles, l’éducation, l’emploi.

L’appel à une approche multisectorielle

« Alors que nous ne sommes qu’a environ cinq ans de l’échéance des Objectifs de Développement Durable, que les progrès se font attendre et que la population adolescente augmente, on ne saurait trop insister sur l’urgence d’investir dans le bien-être des adolescents.», déclare Helen Clark, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande et présidente du conseil d’administration de PMNCH dans le rapport.

« Il est essentiel d’adopter une approche multidimensionnelle et multisectorielle de l’investissement, ancrée dans un engagement significatif des adolescents et des jeunes, dans la redevabilité, la transparence et la collaboration entre les différentes parties prenantes. », soutient –elle.

La Directrice Exécutive, UNFPA, Dr Natalia Kanem, déclare à son tour « Les jeunes, dotés de compétences et d’opportunités, nous mettront sur la voie d’un monde plus durable pour tous ».

« C’est maintenant qu’il faut agir pour que les adolescents d’aujourd’hui puissent s’épanouir et apporter une contribution positive aux générations futures. ».

Quant à Hafsah Muheed, membre de Youth Advocacy Network, Sri Lanka et président du département des adolescents et jeunes au PMNCH, il soutient : « Investir aujourd’hui dans la santé et le bien-être des adolescents, c’est s’assurer qu’ils deviendront des adultes en bonne santé. Une intervention et un soutien précoces préviennent les problèmes de santé futurs, réduisent les coûts des soins de santé et favorisent l’émergence d’une génération capable de contribuer positivement à la société. En donnant la priorité à leur bien-être aujourd’hui, nous garantissons un avenir plus sain et plus productif pour tous. ».

Le rapport recommande que les engagements substantiels proviennent des pays plus riches ainsi que des institutions internationales. De même que l’initiative bien que mondiale, soit mise en œuvre au niveau local de manière adaptée aux réalités de chaque pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

