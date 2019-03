La Pharmacie populaire du Mali (PPM) a tenu la semaine dernière la 86ème session ordinaire de son Conseil d’Administration. Présidée par le PDG sortant de la PPM, Dr Moussa Sanogo, la session s’est ouverte en présence de son adjoint Dr Adama Dembélé et des autres administrateurs de la structure. La session essentiellement budgétaire, a permis aux administrateurs de se prononcer sur le budget prévisionnel de l’entreprise pharmaceutique pour l’exercice en cours évalué en recettes et en dépenses à 11,2 milliards de F CFA.

La PPM est essentielle dans la mise en œuvre de la Politique pharmaceutique du pays.

Selon le Directeur général, sortant le Dr Moussa Sanogo, elle s’impose comme un maillon essentiel de la mission d’approvisionnement et de distribution des produits pharmaceutiques, notamment les médicaments essentiels à travers le pays. Elle s’emploie à répondre à cette exigence de mise à disposition de médicaments et consommables de qualité.

Pour lui, « au plan des activités opérationnelles, l’année 2018 a été marquée par une plus grande maitrise des besoins du secteur public en médicaments essentiels avec plus de disponibilité des médicaments du panier de l’ordre de 92,13%. A ce propos, Moussa Sanogo a rappelé les multiples efforts accomplis par sa structure pour satisfaire les exigences. Il a souligné la distribution effective de 34 640 kits de césarienne contre 31 453 en 2017 dans les structures publiques de santé, la livraison d’intrants de lutte contre le paludisme aux hôpitaux et autres établissements de soins, conformément au plan de répartition du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

En outre, la PPM a aussi fourni des antirétroviraux (ARV) et autres produits connexes aux 85 sites de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, dans le respect de l’accord de partenariat avec le PNUD.

L’entreprise pharmaceutique a également mis à disposition plus d’un milliard de médicaments au titre de la lutte contre les épidémies et catastrophes et acquis plus de 202 millions de F CFA de médicaments pour répondre à la gratuité des médicaments de lutte contre la tuberculose et le cancer. Elle a aussi mobilisé plus de 808 millions de F CFA pour l’achat des vaccins contre le choléra, la grippe, la méningite et le vaccin antirabique.

Par ailleurs, le PDG sortant a expliqué qu’au cours des exercices 2016, 2017 et 20018, l’entreprise a réalisé plus de 30,2 milliards de F CFA de chiffres d’affaires, dont plus de 9,7 milliards de F CFA au cours de l’exercice écoulé, soit un peu plus de 32% du chiffre d’affaires triennal.

Pour l’exercice 2019, le budget prévisionnel de la plus grande centrale d’achat de médicaments est équilibré en recettes et en dépenses à un peu plus de 11,2 milliards de F CFA.Il faut retenir que pour l’exercice 2019, plus d’un milliard sera consacré aux investissements. Aussi, l’entreprise affiche de grands progrès dans certains domaines, notamment dans le secteur de l’innovation. Cela avec la construction des entrepôts modernes sur ressources propres mais aussi avec le soutien des partenaires. Il s’agit de l’USAID, des Pays-Bas et du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le paludisme et dans la gestion des stocks. En outre, la PPM a aussi continué la mise en place de nouveaux produits sur le marché, notamment les consommables de dialyse, des types de réactifs, du matériel de soins et des produits sanguins.

Egalement, la PPM a réussi à mettre à disposition des médicaments contre l’hépatite virale qui affecterait 17 à 20% de la population comme le Tenofovir 300 mg à prix modéré de 7160 F CFA. Alors que de l’avis du PDG sortant de la PPM, ce médicament utilisé contre l’hépatite B coûterait plus de 100 000 F CFA dans le secteur privé pharmaceutique.

En somme, pour cette année 2019, la PPM entend accomplir tous les efforts requis pour mettre des médicaments essentiels et consommables de qualité à la disposition des établissements de soins.

Dieudonné Tembely

