Fanta travaille dans l’administration publique. Ce matin, elle affiche une mine d’enterrement, parce qu’elle a raté l’opportunité d’être propriétaire d’un beau bélier, faute de disposer en poche l’enveloppe sollicitée. Parier sur des équipes européennes de football, au-delà de son aspect récréatif est un court chemin de gagner de l’argent. Nul besoin de foncer vers un minicar ou parcourir à pied des distances. Avec son téléphone potable, elle fait son pari en une poignée de secondes. Elle se prend à rêver de l’automatisation de cet accueil qui l’éviterait dans son guichet d’affronter les émotions de ses clients. En effet, ces derniers jours, elle a vu à la télévision traitant l’automatisation généralisée des paiements, ce qui facilite l’accès des services aux usagers et permet, à la fois, de sécuriser le paiement en évitant de brasser des liasses d’argent, de réduire le risque de déperditions financières. Au bas mot, les pensions de moins de 50.000 FCFA totalisent 4 milliards de nos francs.

La digitalisation correspond en fait à la numérisation des outils de travail, rendue nécessaire par l’évolution des modes et usages du marché. Essor des réseaux sociaux, démocratisation des smartphones et moyens de communication dématérialisés… La CMSS n’a d’autres choix que de se digitaliser pour être en phase avec les nouvelles habitudes de consommation. Horaires de travail, file d’attente… Le consommateur ne veut plus rencontrer de frictions, et attend plus de rapidité en caisse.

De la digitalisation à l’automatisation, ces deux piliers de la modernisation de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) introduisent de nouvelles missions : la formation des clients à l’utilisation des caisses automatiques; la surveillance des clients pour éviter le vol.

Convenons donc avec Issaka Koné, Directeur général de la caisse de sécurité sociale que « le lancement de ces deux chantiers s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue de la gouvernance et de l’offre de service aux assurés », gage de transparence et de visibilité accrue dans la gestion de la Caisse Malienne de sécurité sociale. En clair, tout le monde y gagne : clients et agents.

Ibrahim Yattara

