Campagne Mois Octobre Rose de lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus : Le ton sera donné ce jeudi 12 octobre en Commune 3 du district de Bamako

Le jeudi 12 octobre 2023, sous l’égide du Ministre de la Santé et du Développement social, va s’ouvrir la Campagne Mois Octobre Rose de lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus. En prélude à l’événement, l’Office national de la santé de la reproduction (ONASR) , a initié le mercredi 11 octobre 2023 dans ses locaux une journée d’orientation à l’intention des médias, couplée à une conférence de presse laquelle a été animée par le directeur de l’ONASR, le Dr Ben Moulaye Idriss Haïdara.

L’objectif de cette journée d’orientation était d’informer et sensibiliser les médias pour leur implication dans la lutte contre le cancer du sein et celui du col de l’utérus. Et d’autre part, les inviter à lutter contre la désinformation, les rumeurs et sensibiliser les populations pour augmenter le taux de participation au dépistage des cancers pendant et après la campagne.

Les facilitateurs de la journée étaient le Dr Sara Sissoko et Mme Aïssata Sangaré. Ainsi, ils ont eu à expliquer aux médias : ‘Pourquoi le Mois Octobre Rose’ qui n’est autre qu’une campagne annuelle de communication visant à informer et sensibiliser le public sur le cancer du sein et du col de l’utérus ; de dépister en plus de récolter des fonds pour la recherche dans le domaine de la lutte contre ces cancers.

‘Octobre Rose ‘contribue efficacement à la lutte contre ces cancers selon le Dr Sissoko, qui rappelle que l’OMS indique qu’ en 2020, 685000 femmes sont mortes dans le monde suite au cancer du sein. Et à l’échelle mondiale sur les quelques 342 000 décès dus au cancer du col de l’utérus, environ 90% des cas surviennent dans les pays à faible revenu dont notre pays (source 0MS 2022).

Au Mali, les cancers du sein et du col de l’utérus restent des problèmes de santé publique, en effet, environ 1000 cas des cancers du sein sont diagnostiqués chaque année selon le registre cancer 2020. Toutefois, on note que les cancers du sein et du col de l’utérus, sont des maladies curables et évitables. Ce, en privilégiant les dépistages précoces, en évitant les facteurs favorisant la survenue de ces cancers (tabac, alcool, sédentarité, précocité des rapports sexuels, multiplicité des partenaires etc) ; la vaccination sont entre autres des modes de prévention.

La conférence de presse a été opportune pour le directeur de l’ONASR d’appeler à une grande mobilisation autour de la lutte contre ces cancers féminins. Il ajoutera que la campagne est nationale, les dépistages sont gratuits sans compter que les cas qui seront détectés seront pris en charge par les centres mis à cet effet.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

