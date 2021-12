La grève de 72heures puis de 96 heures des deux syndicats du CHU Gabriel Touré a débuté, hier, lundi 13 décembre 2021. Les raisons de cette grève sont : le renforcement des mesures de sécurité et de motivation du personnel ; le paiement intégral des arriérés d’émoluments du personnel bi-appartenant ; et le remboursement intégral des primes de fonctions spéciales prélevées illégalement des salaires de certains puis l’augmentation de ces primes etc., selon les responsables des syndicats grévistes.

Le préavis a été déposé le lundi 29 novembre 2021 sur la table du nouveau gouvernement dirigé par Dr. Choguel Kokalla Maïga et contient 13 points, à savoir : le paiement intégral et sans délai des arriérés d’émoluments du personnel ; le remboursement intégral et sans délai des primes de fonctions spéciales prélevés sur les salaires du personnel Bi-appartenant ; le payement intégral et sans délai à l’INPS des arriérés de reversement de quote-part de (l’AMO des allocations familiales) pour le personnel contractuel ; la nomination d’un régisseur de recette au niveau du bureau des entrées dont le poste est vacant depuis bientôt un an ; l’assainissement et l’aménagement de la devanture et des alentours immédiats de l’hôpital afin de rendre fluide la circulation et l’accès facile aux patients ; l’aménagement des systèmes d’évacuation des eaux usées et d’écoulement afin de renforcer l’hygiène dans la cour ; déganter la réhabilitation des blocs opératoires des urgences chirurgicales ainsi que celui du service ORL ; l’amélioration des conditions de garde du personnel, notamment au niveau des salles de garde et de la restauration ; la réorganisation du fonctionnement des guichets de « l’espace AMO » pour faciliter la prise en charge des agents socio-sanitaires ; rendre effective la prise en charge gratuite des soins médicaux et du médicament pour le personnel socio-sanitaire assujetti à l’AMO conformément aux engagements ; parachever le processus d’intégration dans la fonction publique de l’Etat du personnel contractuel payé sur ressources propres dont le processus a commencé tout en tenant compte de la situation administrative actualisée des agents à intégrer et en régularisant celle de ceux déjà intégrés ; l’exécution, en vue de leur extinction définitive, des différents protocoles d’accord entre le département de la santé et le comité syndical du CHU Gabriel Touré.

Signalons que deux comités syndicaux, à savoir les comités du syndicat national de la santé, de l’action sociale et de la promotion des femmes (SNS-AS-PF) et le syndicat des professionnels en science de la santé (SYPROSSMA) se sont désolidarisés et leurs responsables ont signalé qu’ils ne partagent pas les revendications des syndicats grévistes.

Moussa Samba Diallo

