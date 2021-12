L’hôtel Radisson Blu de Bamako abrite du 15 au 16 décembre 2021 l’atelier de Concertation des acteurs de la Mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle en vue d’une meilleure intégration des gratuités dans le régime d’assurance maladie universelle au Mali. Le conseiller technique du ministère de la santé et du développement social, M Moussa Diawara a procédé le mercredi 15 décembre à l’ouverture des travaux, il avait à ses côtés le représentant du Représentant résident de l’OMS, M. Aliou Ibnou Abytalib Diouf.

L’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS), déclare : ‘La couverture sanitaire universelle (CSU) consiste à veiller à ce que l’ensemble de la population ait accès aux services préventifs , curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans leur coût n’entrave des difficultés financière pour les usagers’. Pour sa part, l’Etat du Mali soutient : ‘ Accélérons la mise en place du RAMU pour améliorer l’accessibilité des populations à des soins de santé de qualité’, ces deux déclarations ont été rappelées par le conseiller technique du département de la santé lors cette rencontre de deux jours qui réunit différents acteurs concernés par la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle en vue d’une meilleure intégration des gratuités dans le régime d’assurance maladie universelle au Mali. En effet, le Mali dans le cadre de la réforme du financement de la santé et de l’extension de la protection sociale aux différentes catégories de la population malienne a adopté en 2001 une déclaration de Politique et en 2016 la Politique Nationale de Protection Sociale mise en œuvre à travers les plans d’actions nationales (2016-2018) et la deuxième génération (2021-2025). Le Mali est engagé dans la mise en place de mécanisme spécifique aux politiques de gratuité d’où la quintessence du présent atelier qui regroupe les différents acteurs des divers mécanismes de couverture du risque maladie pour la recherche d’alternative dans la perspective de l’efficience et de l’efficacité de la réforme du système de santé. Les communications vont porter sur : engager un dialogue entre les différents acteurs de mis en œuvre des mécanismes de la CSU ; de recherche une synergie entre les différents mécanismes de la CSU ; de définir les modalités de financement des gratuités. Une concertation nécessaire pour l’opérationnalisation des mesures de gratuité à travers des actions concertées. Se saisissant de l’occasion, M. Diawara a renouvelé à l’OMS la gratitude des autorités maliennes pour son engagement aux côtés du Mali, et son appui pour la réalisation du présent atelier.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

