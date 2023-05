A l’approche de la quarantaine ou la cinquantaine, les femmes subissent le processus de la ménopause, un ralentissement naturel de la fertilité ou la fin des cycles menstruels. Pour comprendre le phénomène, Mali-Tribune a rencontré Dr. Ibrahim Traoré médecin résident en gynécologie obstétrique au CHU Hassan II au Maroc. Entretien.

Mali Tribune : Qu’appelle-t-on ménopause ? Et quels sont ses symptômes ?

Dr. Ibrahima Traoré : La ménopause est un phénomène physiologique naturel caractérisé par la cessation des menstruations et l’arrêt de possibilité de procréation. Elle est dite naturelle ou physiologique lorsqu’elle survient spontanément ; chirurgicale lorsqu’elle fait suite à une intervention chirurgicale emportant les ovaires et iatrogène lorsqu’elle est secondaire à un traitement médical.

La ménopause est précédée par une période appelée péri ménopausique. Les signes sont, une irrégularité du cycle menstruel tantôt très courte parfois très longue. Ensuite, la ménopause proprement dite marquée par des bouffées de chaleur qui peuvent s’accompagner de vertige, de tremblement, de malaises, sueurs nocturnes et des signes génito-urinaires.

Mali Tribune : Quel est l’âge maximum de la ménopause ? A-t-elle des effets secondaires ?

Dr. I. T. : La ménopause survient physiologiquement entre 45 ans et 55 ans. La péri-ménopause se définit par le début de l’anomalie des cycles, la survenue de signes climatériques jusqu’à l’arrêt complet de l’activité ovarienne. Elle survient en moyenne à 47 ans et dure en moyenne 4 ans.

Une ménopause anticipée se définit par sa survenue à un âge situé entre 40 ans et 45 ans. Elle est dite tardive lorsqu’elle survient après l’âge de 55 ans. Les principaux effets secondaires de la ménopause sont la cessation des menstruations et l’arrêt de la possibilité de procréer.

Mali Tribune : Quelles sont les différentes phases de la ménopause ? Et qu’elle est la durée des troubles ?

Dr. I. T. : Comme on a eu à le dire dans la question précédente, il va y avoir une période de perturbation des cycles appelé la péri-ménopause ; va s’en suivre la ménopause proprement dite ou ménopause confirmée. Cette dernière se déroule dans la plupart des cas en trois phases :

Une première phase inconstante difficile à supporter caractérisée la survenue de frissons, de tremblements, de malaise et/ou de vertiges.

Une deuxième phase avec sensation de chaleur, débutant au niveau du thorax et des épaules, puis s’étendant au cou et à la face, avec apparition de sueurs. La phase de résolution avec hypersudation, palpitations et retour à l’état normal.

Il est important de noter que ces phases diffèrent d’une femme à l’autre. Peuvent être plus accentuées chez certaines et bien tolérées chez d’autres voire passer inaperçues.

Mali Tribune : Y a-t-il un traitement pour l’éviter ? Et comment faire pour traverser au mieux cette période un peu difficile pour les femmes ?

Dr. I. T. : La ménopause étant une situation physiologique, il n’existe pas de moyen pour l’éviter. Par contre, il existe un traitement de la ménopause dont l’objectif est de limiter l’inconfort lié aux symptômes d’une part et d’autre part d’empêcher l’avènement des pathologies dues à la suppression de la production hormonale. Dont on peut citer : l’ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, le cancer de l’endomètre et du sein…

Ces traitements commencent par une bonne hygiène de vie, une nutrition saine, une activité physique adaptée et régulière souvent par l’utilisation des médicaments à base d’hormones ou complément alimentaire. Sans oublier une consultation médicale spécialisée.

