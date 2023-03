Épidémie de choléra en Afrique : L’Unicef tire la sonnette d’alarme

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a signalé que 11 pays d’Afrique orientale et australe connaissent une épidémie de choléra extrêmement préoccupante, avec 67.822 cas et 1.788 décès estimés. Il s’agit du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l’Éthiopie, de la République sud-africaine, du Mozambique, du Nigeria, du Kenya, du Malawi et de la Somalie.

L’information a été donnée par l’Unicef à travers un communiqué en date du 09 mars 2023, signalant que les événements climatiques extrêmes amplifient le manque de financement des infrastructures d’eau et d’assainissement.

Selon la même source, les chiffres réels sont probablement plus élevés, car les limites des systèmes de surveillance, les non-signalements et la stigmatisation compliquent l’évaluation. Parmi les 11 pays, le Malawi et le Mozambique sont les plus touchés. Ces deux pays comptent au total plus de « 5,4 millions de personnes ayant besoin d’aide, dont plus de 2,8 millions d’enfants ».

« Nous ne pouvions pas penser que cette région connaîtrait une épidémie de choléra aussi étendue et aussi meurtrière à notre époque », a déclaré la directrice régionale adjointe de l’Unicef, Lieke Van de Wiel, lors d’une réunion ministérielle d’urgence sur le choléra à Lilongwe, au Malawi. Pour la directrice, le manque d’eau et d’assainissement, les phénomènes météorologiques extrêmes, les conflits en cours et la faiblesse des systèmes de santé sont autant de facteurs qui mettent en danger la vie des enfants dans toute l’Afrique australe.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le choléra est une maladie extrêmement virulente qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère. Ces symptômes apparaissent entre 12 heures et 5 jours après l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Touchant les enfants comme les adultes, la maladie peut tuer en l’espace de quelques heures si aucun traitement n’est administré.

Souleymane SIDIBE

