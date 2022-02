Appartenant à la même variété que la pomme cannelle, le corossol est un fruit exotique originaire d’Amérique du Sud dont les feuilles, en tisane, contribuent à la guérison de beaucoup de maladies et luttent contre l’insomnie, explique Moribou Traoré, nutritionniste.

Fruit à chair tendre et sucrée, le corossol se compose d’une coque épaisse, verte et hérissée d’épines molles, de pulpes claires et de gros grains noirs. Appréciée pour son goût, mais également pour ses vertus nutritionnelles, ses feuilles contiennent des grandes quantités de vitamine C, B1 et B2, du calcium, fer, du phosphore et du magnésium.

Dans le corossolier, tout s’utilise de la pulpe à l’écorce, du fruit et des feuilles car il offre de multiples vertus notamment pour apaiser les fièvres, améliorer la digestion. Ils sont indiqués chez ceux qui souffrent de diarrhée, de maux de ventre ou de ballonnements. Grâce à ses propriétés antibactériennes, il lutte efficacement contre les parasites intestinaux, l’insomnie et aide à soulager les rhumatismes.

Les feuilles en infusion permettent de dissiper des douleurs au foie et à l’estomac. Elles permettent de guérir l’infection urinaire, en nettoyant l’organisme et leurs actions préventives chez ceux qui en souffrent de façon régulière.

Selon Dr. Moribou Traoré, il ne faut cependant pas abuser, car sa consommation peut engendrer quelques troubles car les alcaloïdes contenus dans le corossol sont des neurotoxines qui, à des fortes doses, peuvent entraîner des maladies.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :