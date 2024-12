Hôpital Gabriel Touré : la touche du Pr Thierno Madane Diop !

Neuf mois après sa prise de fonction, Pr Thierno Madane Diop ambitionne de donner un nouveau visage à l’Hôpital Gabriel Touré pour le bien être des usagers et de mieux sécuriser les recettes. Aujourd’hui, il est donc sur une bonne lancée puisque les recettes ont connu une augmentation. Cela grâce à une stratégie qu’il a mise en place.

Titulaire d’une agrégation en Anesthésie- Réanimation depuis 2022, Pr Thierno Madane Diop est le nouveau Directeur général du CHU Gabriel Touré. Ce médecin-Colonel de son Etat a été nommé lors du Conseil des ministres du 8 mai 2024. Il s’agissait bien d’une promotion à l’interne puisque c’est un pur produit de la structure. Raison pour laquelle sa nomination a été appréciée par l’ensemble des cadres et agents de l’hôpital.

Réputé être un grand bosseur, rigoureux, professionnel et surtout disponible, Pr Thierno Madane Diop semble être déterminé et engagé à relever les défis. De sa nomination à aujourd’hui, il a déjà apporté sa touche pour une meilleure gestion de l’hôpital. Selon nos sources, les recettes ont quasiment triplé aujourd’hui. En bon manager, Pr Thierno Madane Diop a fait le tour des différents services, dès sa prise de fonction afin de recenser l’ensemble des préoccupations du personnel socio sanitaire et les usagers. Du coup, il s’est fixé comme priorité d’abord la sécurisation des recettes. Il s’agit également de rendre plus saine l’environnement au sein de l’hôpital Gabriel Touré et de doter certains services des équipements ultras modernes. Ce n’est pas tout. Puisque l’ambition du Pr Thierno Madane Diop est de donner un nouveau visage à l’hôpital pour le bien-être des usagers.

El Hadj A.B. HAIDARA

