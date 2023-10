Journée mondiale de la vue : Le Mali fête l’élimination du trachome

En mai dernier, notre pays a validé les critères d’élimination de cette pathologie oculaire en tant que problème de santé publique. Le chef du gouvernement a salué ces acquis lors de la cérémonie qu’il a présidée hier au CICB

C’est avec un cachet particulier que notre pays a commémoré, hier au Centre international de conférences de Bamako (CICB), la Journée mondiale de la vue. Il s’agit de l’élimination, depuis le mois de mai dernier, du trachome en tant que problème de santé publique au Mali. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, en présence des membres du gouvernement dont le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, et d’autres invités de marque.

La Journée mondiale de la vue s’est tenue sous le thème national : « L’élimination du trachome au Mali : maintien des acquis ». Alors que le thème mondial est intitulé : « Aimons nos yeux ». Elle vise à sensibiliser les populations sur la prévention et le traitement de la perte de l’acuité visuelle. C’est l’occasion de faire des plaidoyers auprès des autorités, communautés et partenaires.

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a expliqué que le trachome figure parmi les principales causes de cécité en Afrique subsaharienne en plus de la cataracte, de l’onchocercose et de la carence en vitamine A. «Le Mali a comprend très tôt l’importance de s’engager de manière vigoureuse dans la lutte contre le trachome notamment à travers la mise en place de l’Institut d’ophtalmologie tropicale de l’Afrique (Iota)», at-il salué.

Le Dr Christian Itama dit que dans le monde, l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique a été validée par l’OMS dans 17 pays dont le Mali. «Nous allons continuer à appuyer le Mali dans la consolidation de cet acquis à travers la poursuite de l’intervention essentielle et surtout le renforcement de la surveillance», a promis le représentant de l’OMS, avant d’ajouter que les acteurs sont également. interpellés à poursuivre les efforts dans la lutte contre les autres causes de cécité.

Cela en vue d’atteindre la cible mondiale réalisable à l’horizon 2030 en matière de soins oculaires intégrés dont l’objectifs est de mettre fin à la perte de vue. Le diplomate onusien a annoncé qu’un effort particulier sera poursuivi dans la lutte contre l’onchocercose pour l’amélioration du bien-être de la population.

Le représentant de la Fondation Conrad N. Hilton a indiqué que sa structure a contribué, avec satisfaction, au financement des activités de lutte contre le trachome pendant plus de deux décennies. Robert Miyashiro a, au nom des partenaires locaux, a félicité le gouvernement pour avoir éliminé le trachome malgré la crise multidimensionnelle que le pays traverse. Quant aux défis qui ont permis de relever ce succès, ils présagent, at-il cité, sur la réalisation de la cartographie du trachome entre 1996 et 1997, l’atteinte des populations les plus éloignées et l’adoption de nouvelles approches en fonction de la situation épidémiologique de la maladie. L’acteur humanitaire a rappelé que le trachome entraîne un cercle vicieux de douleur, de pauvreté et de handicap.

Le Premier ministre a souligné la place cruciale des ophtalmologues dans l’existence de l’être humain. «Celui qui te restitue la vue t’a restitué une bonne partie de ta vie», at-il dit comme pour conformer que la vue c’est la vie. Le Dr Choguel Kokalla Maïga a précisé que notre pays a mobilisé plus de 29,1 millions de doses d’antibiotiques, notamment l’azithromycine et effectué 512.469 diffusions de messages de sensibilisation sur le trachome. Il a rendu hommage à l’Iota et aux autres acteurs qui ont permis de valider les critères d’élimination du trachome dans tous les districts sanitaires.

Le chef du gouvernement les a invités à ne pas oublier les défis de santé oculaire et les autres maladies. Il a témoigné de la reconnaissance des autorités à toutes les personnes qui ont donné leur vie en soignant d’autres Maliens. La cérémonie a été marquée par une remise d’attestations de reconnaissance aux héros de l’élimination de cette maladie de la vue dans notre pays.

Mohamed DIAWARA

Commentaires via Facebook :