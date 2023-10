Journée mondiale de la vue : L’édition 2023 sera célébrée au Mali avec la victoire sur le Trachome

La célébration de l’’élimination du trachome en tant que problème de santé publique, sera couplée cette année à la commémoration de la Journée mondiale de la vue au Mali. L’événement est prévu pour le mardi 10 octobre 2023 au CICB sous la présidence du Premier Ministre. En prélude à l’événement, une conférence de presse a été organisée ce lundi 9octobre 2023 dans la salle de conférence du ministère de la santé et du développement social afin d’annoncer l’événement et attirer l’attention sur l’importance des soins oculaires.

Depuis 1998, l’OMS a dédié chaque deuxième jeudi du mois d’octobre à la célébration de la ‘Journée mondiale de la Vue’, une opportunité pour les professionnels du domaine de sensibiliser l’opinion nationale, les décideurs ainsi que les populations sur les questions de la santé oculaire. En effet, comme rappelé par le conférencier, le coordinateur national du programme des soins oculaires, le Pr Salif Traoré, près de 2, 2 milliards de personnes sont atteintes de déficience visuelle dans le monde (mauvaise acuité visuelle de loin ou de près). Au Mali, la prévalence de la cécité a été estimée, depuis quelques années à 1,2%, soit plus de 220000 de la population malienne sont aveugles (une mobilité réduite), et parmi ces cas, la cataracte serait la cause de plus de 110 000 de ces cas de déficience visuelle, toute chose qui interpelle selon le Pr Traoré.

Car, même si ces maladies n’entraînent pas mort d’Homme, il n’en demeure pas moins qu’elles réduisent la mobilité des personnes en les handicapant.

La journée mondiale de la vue offre donc l’opportunité d’attirer l’attention sur ces maladies tropicales négligées (MTN), sensibiliser les populations à adopter les bons comportements afin de les éviter à savoir procéder à des dépistages précoces, adopter des bonnes pratiques d’hygiène et comportement afin de prévenir le pire.

La présente conférence a également été opportune pour rappeler que le Mali est parvenu à éliminer la maladie du trachome après une vingtaine d’années de lutte acharnée. Et pour les responsables du programme national des soins oculaires ainsi que les partenaires techniques et financiers, il est essentiel de maintenir les acquis de cette lutte contre le trachome. Pour se faire, le coordinateur du programme national des soins oculaires et ses collègues encouragent les populations à suivre les bonnes conduites afin d’éviter les risques de contamination. Il s’agit de maintenir les environnements sains et propres, veiller à la bonne hygiène corporelle des enfants, encourager les enfants à privilégier les activités physiques à l’utilisation des appareils électroniques dangereux pour leur vision etc.

La célébration de la Journée mondiale de la vue au Mali sera marquée par différentes activités à savoir des consultations gratuites ouvertes aux populations en plus d’une campagne de chirurgie gratuite annoncées à Bamako et dans les régions.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

