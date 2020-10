Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite : Le Rotary international donne deux chèques de plus d’un milliard de F CFA à l’UNICEF et à l’OMS pour le compte du Mali

A l’instar des autres pays du monde entier, le Mali a célébré le 24 octobre dernier, à la place Rotary, la Journée mondiale de la poliomyélite. Ladite cérémonie présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby, a enregistré la présence du représentant de l’OMS au Mali, Jean Pierre Baptiste ; président du comité de pilotage des Journées nationales de vaccination contre la polio, El hadj Sidi Konaké; vice-président de Polio, Dr Mamadou Touré.

Mettre fin à la poliomyélite au Mali. Tel est le combat des rotariens. Ils ont d’ailleurs réaffirmé cette volonté à l’occasion de la Journée mondiale de la poliomyélite en fin de la semaine dernière.

La cérémonie du 24 octobre a été l’occasion pour les rotariens maliens de présenter les résultats élogieux qu’ils ont obtenus dans la lutte contre cette maladie. Aussi, ont-ils rappelé la nécessité de conjuguer les efforts pour mettre totalement fin à la poliomyélite. Ces membres des Rotary clubs du Mali comptent parmi les millions de personnes qui sensibilisent l’opinion à la nécessité de financer et de soutenir les efforts d’éradication de la poliomyélite à l’occasion de la Journée mondiale contre la polio, ont effectué , avant la cérémonie, une marche sportive de 4 kms allant du monument Kwamé Nkrumah au monument obélisque aller-retour.

Selon le document qui nous a été soumis , le nombre de cas de poliomyélite a chuté de plus de 99,9%, passant de 350 000 cas par an à 27 cas confirmés au 12 octobre 2016. Cela a été possible grâce au lancement, par Rotary et ses partenaires, de l’initiative mondiale pour l’éradication de la polio il y a près de 30 ans. Pour préserver ces progrès et protéger les enfants du monde entier, poursuit le même document, les experts rotariens ont exprimé le besoin à hauteur de 1,5 milliard de dollars, précise-t-on dans le document.

Selon le vice-président de la poliomyélite au Mali, Dr Mamadou Touré, le Rotary a alloué, depuis 1985, plus de 2 milliards de dollars à l’éradication de la poliomyélite. Cela, par les subventions remises cette année à l’OMS (490.000.000FCFA) et l’UNICEF (810.000.000FCFA) par la fondation du Rotary international. Dr Touré va loin plus en disant que « grâce aux efforts du Rotary et de ses partenaires, près de 19 millions de personnes peuvent marcher aujourd’hui au lieu de paralysie, et plus de 1,5 million de décès ont été évités ».

Pour sa part, le représentant de l’OMS au Mali, Jean-Pierre Baptiste a remercié le gouvernement malien pour les efforts déployés dans la lutte contre la polio. Il a, ensuite, félicité les rotariens pour leur engagement et dévouement dans cette lutte. Selon Jean Pierre Baptiste, le chèque de 877,400 qui lui a été remis par le Rotary, permettra consolider les acquis.

Quant à la ministre Fanta Siby, elle a remercié les rotariens et leurs partenaires pour leurs efforts louables. Elle a, ensuite, réaffirmé son engagement à soutenir les rotariens pour mettre fin à la polio.

La cérémonie a pris fin par la remise de chèque de 810.000.000 FCFA à l’UNICEF pour le compte du Mali 490.000.000 F CFA à l’OMS pour le compte du Mali

Boureima Guindo

