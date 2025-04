Koutiala : L’INPS offre des consultations gratuites aux personnes âgées pour une meilleure qualité de vie

Conformément à la vision du Directeur général de l’INPS, Ousmane Karim COULIBALY et en cohérence avec le plan d’activités des structures sanitaires, le Centre Médico-Infirmerie École (CMIE) de Koutiala a organisé une journée de consultations gratuites dédiée aux personnes âgées ce 24 avril 2025. Cette initiative, qui s’inscrit dans la dynamique de renforcement des interventions en faveur de cette catégorie vulnérable, a bénéficié de la présence active du Directeur régional, Zein El Abidine , soulignant l’importance accordée à la santé des personnes âgées dans la région de Sikasso.

Cette journée vise à améliorer l’accès aux soins pour les personnes âgées, souvent confrontées à des difficultés telles que le faible accès aux structures de santé, la marginalisation sociale et l’insuffisance de prise en compte spécifique dans certains programmes sanitaires. Elle s’inscrit également dans une démarche plus large de promotion de la santé des personnes âgées, conformément aux recommandations internationales et aux politiques nationales qui reconnaissent leur rôle essentiel dans la société et la nécessité de leur offrir des soins adaptés et de qualité.

Le CMIE de Koutiala, en lien avec les autres structures sanitaires déconcentrées de l’INPS dans la région, joue un rôle clé dans la mise en œuvre de ces actions, en particulier dans un contexte où la couverture sanitaire reste à renforcer, notamment en matière de prévention et de prise en charge des pathologies fréquentes chez les personnes âgées. Cette journée de consultations gratuites constitue ainsi une étape importante pour renforcer la sensibilisation, dépister précocement les problèmes de santé et offrir un accompagnement médical adapté, contribuant à améliorer la qualité de vie des aînés dans la région.

Adama DIARRA,

Service des relations publiques

