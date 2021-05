La mangue et ses valeurs nutritives : Un fruit énergisant et succulent

La mangue est l’un des fruits le plus consommé au monde. Moribou Traoré, nutritionniste et diététicien revient sur les valeurs nutritives de la mangue.

Appartenant à la famille des Anacardiacées au même titre que la noix de cajou, les mangues apparaissent sur les étals de mars à mai. Avec un apport énergétique de 60 calories aux 100g, elle fait partie des fruits moyennement caloriques. La mangue se situe entre la pomme et cerise.

« La valeur énergétique dépend largement des glucides du fruit et la mangue renferme en moyenne 14.3g pour 100g net, mais cette teneur peut varier entre 13 et 16g. Le taux de glucides dépend aussi de la variété. Des mangues originaires d’Afrique semblent en général un peu riches en glucides. Les glucides de la mangue sont constitués en majorité par du saccharose (environ 75% du total des sucres) ainsi que du fructose (20 % du total) et un peu de glucose (5 %).

Des protides et lipides (substance grasses) sont très peu abondants comme dans la plupart des fruits frais respectivement 0.6 et 0.1g aux 100g) et leurs responsabilités dans le total calorique est réduire.

Elle contient une quantité importante de la provitamine A et la Vitamine C. c’est-à-dire le taux de provitamine A de la mangue est l’un des plus élevés qui soient pour un fruit frais, il peut dépasser 10mg aux 100g, il est plus habituellement de l’ordre de 3mg (ce qui est un taux supérieur à celui du melon ou de l’abricot).

La vitamine C atteint en moyenne 44mg aux 100g dans la mangue, soit un taux comparable à celui des agrumes (orange ou clémentine). Ainsi la vitamine C est plus abondante dans la mangue immature et son taux décroit quand le fruit murit. La mangue renferme aussi des vitamines du groupe B, en quantités comparable à celles qu’on trouve dans les autres fruits frais.

Les minéraux de la mangue sont moyennement abondants bien diversifiés et largement dominés par le potassium. Et avec 60 calories par portion de 100grammes, la mangue gagne à être incluse dans notre alimentation quotidienne de plus elle est riche en vitamine A. C. B.et E. Antioxydants, fibres solubles, fer et en cuivre », souligne Dr. Traoré.

Elle est donc un fruit assez fragile pour un maximum de goût il est recommandé de choisir une mangue souple mais encore ferme et doit être conservée dans un endroit sec et frais mais jamais au réfrigérateur. Car elle ne supporte pas la température inférieure à 8°c et risquerait de perdre toutes ses valeurs nutritives.

Ainsi lorsque vous avez un mal de ventre ou après une période d’excès alimentaire, pensez à intégrer la mangue verte a votre alimentation le conclus.

Aïchatou Konaré

